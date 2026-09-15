宏福苑｜特設銷售計劃攪珠結果出爐　4400單位料本月底開始揀樓

宏福苑業主「特設銷售計劃」攪珠環節今日（15日）舉行，以決定申請者所持有的申請編號最後兩個數字的先後次序及選樓次序。電腦隨機排序結果將於同日下午約3時上載至計劃網站。



第一批攪珠首10個號碼為：25、28、75、12、56、99、59、64、36、47；第二批攪珠首10個號碼則為：80、14、32、63、01、52、05、09、91、45。



宏福苑業主「特設銷售計劃」（第一批）電腦隨機排序的攪珠結果。

宏福苑業主「特設銷售計劃」（第二批）電腦隨機排序的攪珠結果。

政府早前指，截至8月31日下午5時宏福苑收購業權期限屆滿，宏福苑1,984戶中，有99.1%即1,967戶業主簽署並交回「接受收購建議信件」，確認向政府出售業權意向，只有17戶未簽回。房屋局早前向相關業主發信，通知其「特設銷售計劃」申請編號，以及攪珠、揀樓安排。

「特設銷售計劃」提供10個資助出售房屋項目供業主選擇，當中包括房委會轄下的8個屋苑，以及房協轄下的兩個項目，共提供超過4,400個單位。

大埔宏福苑去年11月發生五級火。（資料圖片）

按交回「接受收購建議信件」日期分兩批攪珠 依結果排選樓次序

房屋局表示，揀樓先後次序將按業主交回「接受收購建議信件」的日期分批而定，第一批截止日期為6月30日，第二批為8月31日。房屋局會就兩批申請分別進行公開攪珠，同一批次內的申請者則依據攪珠結果排列選樓次序。

與居屋一樣，攪珠將決定各申請者申請編號最後兩個數字的先後次序，電腦會根據先後次序，在最後兩個數字相同的申請者中，隨機排列最終揀樓次序。