猴痘｜27歲男子確診　身體現皮疹水泡　曾與兩陌生男有高風險接觸

衞生署衞生防護中心今日（15日）表示，正調查一宗猴痘確診個案，涉及一名27歲男子，他於9月6日起生殖器官及附近位置出現皮疹和水泡，皮疹蔓延至身體其他部位，他向防護中心人員通報後，獲安排到社會衞生科診所求診，目前在伊利沙伯醫院接受隔離治療，其臨床樣本對猴痘病毒呈陽性反應。



根據病人提供的資料，他於潛伏期內曾在香港與2名陌生男子有高風險接觸，防護中心強烈建議高風險目標群組人士接種猴痘疫苗，又提醒市民提高警覺，避免與懷疑感染猴痘的人士作密切身體接觸。



病人目前在伊利沙伯醫院接受隔離治療。（資料圖片）

27歲男生殖器官現皮疹 及後蔓延至上下肢、身軀

衞生署衞生防護中心今日（15日）表示，該個案涉及一名27歲男子，他於9月6日起生殖器官及附近位置出現皮疹和水泡，其後出現發燒、淋巴結腫大，及皮疹蔓延至身體其他部位，包括上肢、右腿及身軀。

由於症狀持續，他於9月11日致電中心熱線，向中心人員通報其健康情況，中心隨即安排他到衞生署轄下的社會衞生科診所求診，病人目前在伊利沙伯醫院接受隔離治療。他的臨床樣本經中心公共衞生化驗服務處化驗後，證實對猴痘病毒呈陽性反應。病人目前情況穩定。

根據病人提供的資料，他於潛伏期內曾在香港與2名陌生男子有高風險接觸。暫時沒有資料顯示上述個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連，中心正繼續就個案進行流行病學調查，會設法聯繫曾與他有高風險接觸的人士。中心亦會將個案通報世界衞生組織。

衞生署衞生防護中心今日（15日）表示，正調查一宗猴痘確診個案，涉及一名27歲男子。（資料圖片）

2022年至今錄得105宗猴痘個案

自2022年起至今，本港共錄得105宗猴痘個案，包括83宗本地個案和22宗輸入個案，全部病人均為男性。自今年8月起，本港猴痘個案數字有所上升。截至今日，本年累計錄得21宗個案，包括16宗本地個案及五宗輸入個案，其中12宗為8月以來的新增個案。

流行病學調查顯示，近期發現的12宗個案中，患者均報稱為男男性接觸者或雙性戀男性，而各病例之間並未發現流行病學關聯。所有患者報稱曾在潛伏期內進行高風險性行為，包括與陌生男士發生性行為，或在沒有佩戴安全套的情況下進行性行為，其中8宗個案的患者報稱使用交友應用程式尋找性伴侶。中心已發信予全港醫生，提醒他們注意猴痘的病例及向高危人士提供接種猴痘疫苗的建議。