五年規劃北都大學城｜新田、洪水橋、打鼓嶺3區擴容至逾1000 公頃

【香港五年規劃／一五規劃】行政長官李家超今日（16日）發表《施政報告》及首份《五年規劃》，當中規劃北都大學城有三個大學城，分別為新田大學城（位於新田科技城和牛潭尾新發展區）、洪水橋大學城（位於洪水橋╱厦村新發展區）和打鼓嶺大學城（位於打鼓嶺新發展區，前稱「新界北新市鎮」）。



各大學城依其獨特定位，以「一城五元素」為發展理念，涵蓋教育、科技、產業、人才和城市建設五個元素協同發展。透過提速擴容、匯聚資源、有序部署，穩步推動三個大學城全面發展，而大學城內300公頃教育設施，將串聯毗鄰重點產業用地、特色保育地區、康體文藝設施和周邊社區，總面積擴容至逾1000公頃。



北都大學城有三個大學城，分別為新田大學城）、洪水橋大學城和打鼓嶺大學城（位於打鼓嶺新發展區。

施政報告2026｜洪水橋大學城的校園區將於今年內邀請專上院校申請建設校舍。（資料圖片）

北都大學城從2023年《北部都會區行動綱領》首次提出，按原先規劃預留約60公頃土地發展，三年間多次擴大發展規模，增加到至少80公頃、100公頃，到現時核心校園區達300公頃、兼具產業與配套的總體「大學城區」更擴展至超過1,000公頃。

以「一城五元素」作布局，涵蓋教育、科技、產業、人才和城市建設

李家超表示，會在北部建設新田、洪水橋和打鼓嶺三個校園區，總體規劃面積超過1,000 公頃。三個校園區將推動教育、科技、產業同步發展。他續指，大學城會以城區概念建設，包括校園區、科技區、產業區和生活社區，以「一城五元素」作布局，涵蓋教育、科技、產業、人才和城市建設。

大學城內將劃出300公頃教育設施用地，並串連毗鄰的重點產業用地、特色保育區及周邊社區，總擴容面積將超過1,000公頃。當局將優先推動新田及洪水橋大學城的建設。

洪水橋2026年啟動用地分配 新田聚焦生命健康及AI

發展時程方面，洪水橋大學城將於2026年率先啟動校園區用地分配工作，支援院校於2027至2028年間進駐，打造標誌性示範項目。該區定位為智能製造應用型專上教育及國際化人才培訓中心，配合港鐵屯馬綫洪水橋站預計於2030年啟用，將結合高端專業服務、數碼科技樞紐及先進建造業等產業發展。

新田大學城則定位為醫學、生命健康科技、人工智慧、機器人及微電子等新興產業發展的心臟地帶。未來五年，當局將推進其基礎建設，啟動建設香港科技大學醫學院及中學醫教研醫院，並聯動河套深港科技創新合作區香港園區，佈局國家級科研平台。

打鼓嶺大學城預計2030年起陸續釋出用地 融入藝術與藍綠發展元素

至於打鼓嶺大學城，則融入藝術與藍綠發展元素，預留戰略發展空間，預計由2030年起陸續釋出用地，支持先進製造業及傳統產業轉型。

行政長官李家超9月16日到立法會公布香港經濟和社會發展第一個五年規劃及新一份施政報告。(方承恩攝)

教育局局長蔡若蓮今年8月在一個電視節目表示，將於9月推出洪水橋大學城用地，供有意進駐的合資格專上院校申請，相關土地將會分階段發展。李家超在施政報告中表示，洪水橋大學城的校園區亦將於今年內邀請專上院校申請建設校舍，起動洪水橋大學城校園區發展。

此外，由政務司司長領導的「大學城籌劃及建設組」將提升為「大學城建設及發展委員會」，李家超表示可提供高層督導，並協助和激勵北部大學城院校推動成果轉化。