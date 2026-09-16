五年規劃北都大學城｜新田、洪水橋、打鼓嶺3區擴容至逾1000 公頃
【香港五年規劃／一五規劃】行政長官李家超今日（16日）發表《施政報告》及首份《五年規劃》，當中規劃北都大學城有三個大學城，分別為新田大學城（位於新田科技城和牛潭尾新發展區）、洪水橋大學城（位於洪水橋╱厦村新發展區）和打鼓嶺大學城（位於打鼓嶺新發展區，前稱「新界北新市鎮」）。
各大學城依其獨特定位，以「一城五元素」為發展理念，涵蓋教育、科技、產業、人才和城市建設五個元素協同發展。透過提速擴容、匯聚資源、有序部署，穩步推動三個大學城全面發展，而大學城內300公頃教育設施，將串聯毗鄰重點產業用地、特色保育地區、康體文藝設施和周邊社區，總面積擴容至逾1000公頃。
北都大學城從2023年《北部都會區行動綱領》首次提出，按原先規劃預留約60公頃土地發展，三年間多次擴大發展規模，增加到至少80公頃、100公頃，到現時核心校園區達300公頃、兼具產業與配套的總體「大學城區」更擴展至超過1,000公頃。
以「一城五元素」作布局，涵蓋教育、科技、產業、人才和城市建設
李家超表示，會在北部建設新田、洪水橋和打鼓嶺三個校園區，總體規劃面積超過1,000 公頃。三個校園區將推動教育、科技、產業同步發展。他續指，大學城會以城區概念建設，包括校園區、科技區、產業區和生活社區，以「一城五元素」作布局，涵蓋教育、科技、產業、人才和城市建設。
大學城內將劃出300公頃教育設施用地，並串連毗鄰的重點產業用地、特色保育區及周邊社區，總擴容面積將超過1,000公頃。當局將優先推動新田及洪水橋大學城的建設。
洪水橋2026年啟動用地分配 新田聚焦生命健康及AI
發展時程方面，洪水橋大學城將於2026年率先啟動校園區用地分配工作，支援院校於2027至2028年間進駐，打造標誌性示範項目。該區定位為智能製造應用型專上教育及國際化人才培訓中心，配合港鐵屯馬綫洪水橋站預計於2030年啟用，將結合高端專業服務、數碼科技樞紐及先進建造業等產業發展。
新田大學城則定位為醫學、生命健康科技、人工智慧、機器人及微電子等新興產業發展的心臟地帶。未來五年，當局將推進其基礎建設，啟動建設香港科技大學醫學院及中學醫教研醫院，並聯動河套深港科技創新合作區香港園區，佈局國家級科研平台。
打鼓嶺大學城預計2030年起陸續釋出用地 融入藝術與藍綠發展元素
至於打鼓嶺大學城，則融入藝術與藍綠發展元素，預留戰略發展空間，預計由2030年起陸續釋出用地，支持先進製造業及傳統產業轉型。
教育局局長蔡若蓮今年8月在一個電視節目表示，將於9月推出洪水橋大學城用地，供有意進駐的合資格專上院校申請，相關土地將會分階段發展。李家超在施政報告中表示，洪水橋大學城的校園區亦將於今年內邀請專上院校申請建設校舍，起動洪水橋大學城校園區發展。
此外，由政務司司長領導的「大學城籌劃及建設組」將提升為「大學城建設及發展委員會」，李家超表示可提供高層督導，並協助和激勵北部大學城院校推動成果轉化。