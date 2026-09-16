宏福苑大火清盤案｜大維修顧問鴻毅缺席聆訊　高院頒令清盤

大埔宏福苑去年11月進行大維修時發生五級大火，造成168人死亡。大維修的顧問公司鴻毅建築師有限公司，於本年6月被一名債權人入稟申請清盤（HCCW489/2026），案件今（16日）在高等法院聆案官席前處理。在鴻毅一方缺席下，聆案官林澤銘頒令鴻毅清盤，同時鴻毅需向債權人支付訟費。



呈請人唐耀國，向鴻毅建築師有限公司提出清盤呈請。鴻毅今未有代表到庭，也沒有律師代表。

大埔宏福苑2025年11月26日發生五級火，令168人死。（梁鵬威攝）

聆案官林澤銘在高等法院頒令鴻毅清盤。(葉志明攝)

鴻毅及其董事等多人已被控誤殺等25罪

警方和廉政公署早前以誤殺和串謀詐騙等25罪，控告鴻毅和宏福苑大維修的承建商宏業建築工程有限公司，以及兩間公司的董事等7人。該案押後至10月29日，在西九龍裁判法院再訊。

該案9名被告：黃俠然（40歲，鴻毅董事）、侯華健（54歲，宏業董事）及何建業（52歲，宏業時任董事）、吳躍（44歲，宏業時任董事兼註冊檢測員），以及洪國偉（60歲，商人，黃的朋友）、鍾素芬（41歲，銀行職員，黃的妻子）、李敏（33歲，鴻毅助理經理）；涉案兩間公司為鴻毅建築師有限公司及宏業建築工程有限公司。

他們被控誤殺、串謀詐騙、洗黑錢等25罪， 其中兩間公司及3名被告黃俠然、何建業和吳躍，各被控5項誤殺罪。

屋宇署亦向鴻毅和宏業等提259項票控

此外，屋宇署向鴻毅和宏業，以及其董事等4人提出259項檢控，涉嫌容許使用非阻燃物料等，令火勢迅速蔓延以及阻礙逃生，導致重大傷亡。而勞工處則向鴻毅和宏業、工程顧問等，提出共25項檢控。