宏福苑維修顧問鴻毅建築　被債權人入稟申請清盤　9.16高院聆訊

大埔宏福苑去年11月進行大維修時發生五級大火，造成168人死亡。大維修的顧問公司鴻毅建築師有限公司，昨(29日)被一名債權人入稟高等法院，提出清盤呈請。司法機構網頁顯示，案件排期於9月16日聆訊。



呈請人唐耀國，向鴻毅建築師有限公司提出清盤呈請。

鴻毅建築師有限公司擔任與大埔宏福苑的大維修工程顧問。（左朗星攝）

大埔宏福苑大維修項目工程顧問「鴻毅建築師有限公司」2025年12月2日傳出通知手上項目大廈的管理公司會結業。（林振華攝）

警方及廉署早前就宏福苑大火控告多人

警方和廉政公署早前以誤殺和串謀詐騙等25罪，控告鴻毅和宏福苑大維修的承建商宏業建築工程有限公司，以及兩間公司的董事等7人。該案押後至9月2日，在西九龍裁判法院再訊。

鴻毅董事早前被控誤殺

該案9名被告：黃俠然（40歲，鴻毅董事）、侯華健（54歲，宏業董事）及何建業（52歲，宏業時任董事）、吳躍（44歲，宏業時任董事兼註冊檢測員），以洪國偉（60歲，商人，黃的朋友）、鍾素芬（41歲，銀行職員，黃的妻子）、李敏（33歲鴻毅的助理經理）；涉案兩間公司為鴻毅建築師有限公司及宏業建築工程有限公司。

他們被控誤殺、串謀詐騙、洗黑錢等25罪， 其中兩間公司及3名被告黃俠然、何建業和吳躍，各被控5項誤殺罪。

案件編號：HCCW489/2026