宏福苑誤殺及欺詐案　鴻毅無代表出庭　官著首被告黃俠然作安排

大埔宏福苑於去年底發生大火，造成逾百人罹難，數千居民受災。警方及廉署聯合調查小組，控告大維修工程顧問「鴻毅建築師有限公司」和總承建商「宏業建築工程有限公司」等公司董事等7人，被控以誤殺、串謀詐騙等25罪。



案件（WKCC2701、2702/2026）今（2日）在西九龍裁判法院再訊，鴻毅並無律師代表，總裁判官蘇惠徊直接問亦是被告的董事黃俠然可否作安排，黃回應：「有啲困難。」因他在還押，蘇官他自行處理，否則之後聆訊或在鴻毅缺席下進行。蘇官按控方申請，把案押後至10月29日再訊。



3名獲准保釋的被告准繼續保釋

次被告侯華建。(朱棨新攝)

女被告鍾素芬，是首被告黃俠然的妻子。(朱棨新攝)

女被告李敏，早前在高等法院獲准保釋。(朱棨新攝)

9名被告：黃俠然（40歲，鴻毅董事）、侯華建（54歲，宏業董事）、何建業（52歲，宏業時任董事）、吳躍（44歲，宏業時任董事兼註冊檢測員）、洪國偉（60歲，商人，黃的朋友）、鍾素芬（41歲，銀行職員，黃的妻子）、李敏（33歲，鴻毅的助理經理）；涉案兩間公司為鴻毅建築師有限公司及宏業建築工程有限公司。

9名被告被控串謀詐騙、洗黑錢、企圖妨礙司法公正等20罪。其中黃俠然、何建業、吳躍、鴻毅及宏業5名被告，另被控5項誤殺罪。

首被告黃俠然（左二）是「鴻毅」的董事，他稱因現正還押，為鴻毅安排代表有困難。圖中左一為次被告侯華建。（宏福苑居民交流群組Facebook）

總裁判官蘇惠德見鴻毅無代表出席，直接問首被告黃俠然可否作安排。

控方稱需時檢視最新證據

案件今提訊時，控方要求被告暫毋需答辯，並申請押後至10月29日再訊，讓廉署檢視最新得到的證據，和進一步調查；警方亦指需索取進一步專家證據。

鴻毅無代表出席官著黃作安排

鴻毅今繼續未有代表，缺席聆訊。總裁判官蘇惠德問及鴻毅董事的黃俠然，可否為鴻毅安排代表，黃回應指：「有啲困難。」又稱他正被還押，蘇官之後著黃自行安排，否則之後聆訊或在鴻毅缺席下進行。

蘇官把案件押後至10月29日再訊，原獲保釋的3名被告：侯華建、鍾素芬和李敏，准繼續以原有條件保釋。