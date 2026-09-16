施政報告｜生二胎獎$3萬　兩孩父嘆杯水車薪拒再生　撐提高免稅額

【施政報告2026 / 香港施政報告/李家超 / 新生嬰兒2萬元獎勵金】特首李家超今日（16日）發表新一份《施政報告》，為鼓勵生育，政府推出多項政策，包括延續新生嬰兒2萬元獎勵金，而第二名或以後子女更「加碼」至3萬元；同時調高子女免稅額、提供買樓印花稅減免及將新生嬰兒家庭白表居屋的按揭成數推高至九成半。



不過，有家長認為新生嬰兒獎勵金，只有助買奶粉尿片，而且是杯水車薪，明言不會因此生育第二或三胎，長遠而言提高免稅額等持續政策，比一次性措施更具實質幫助，「可以褪返啲錢用返落小朋友到」。



孫生孫太的幼子剛「滿月」，但孫生坦言（黃學潤攝）

兩子女家長：唔會再生，支出好大 3萬蚊杯水車薪

孫先生育有兩名子女，其長女現年6歲，剛出生的幼子剛好「滿月」。他說：「第二個就無計劃嘅，係意外嚟嘅。」早前已領取政府發放的2萬元新生嬰兒獎勵金。

對於政府宣布將第二胎或以後的獎勵金由2萬元加碼至3萬元，但孫先生笑說：「應該之後唔會再生，因為支出真係太大，3萬蚊杯水車薪，幫助唔大。」

孫生續指，現時單是兩名子女的日常開支，每月需花費約一萬多元。他指，2萬元新生嬰兒獎勵金全數用在剛滿月的幼子身上，如買尿片及奶粉，「初期係幫到手嘅」，但若要長遠撫養一名孩子的話，此類短期或一次性措施作用不大，可能要靠其他政策配合。他表示，現時養育兩名子女尚算可以應付，「不過嚟緊要返學或者其他嘢用多錢就會吃力啲囉」。

除了現金獎勵，施政報告亦從稅務及房屋層面着手。對於政府將第二胎及以後的子女免稅額由14萬提高至16萬元，孫先生表示認同：「長遠嚟講係有幫助嘅，因可以褪返啲錢用返落小朋友到。」

至於新生嬰兒白表家庭申請居屋可享高達九成半按揭成數，孫先生是綠表人士，沒法受惠。不過，他認為對白表家庭而言屬利好措施：「畢竟95%按揭（首期）其實都多嘅，叫做減輕咗佢哋負擔。」

李先生直言不會因為第二胎3萬元獎金而再生育，反而希望政府恢復書簿津貼。（黃學潤攝）

家長拒再生育：氹人生多個畀3萬 15年教育學費先至堅

從事零售業的李先生今日帶一歲半的兒子到健康院檢查，他直言不會因為新政策多生一個孩子：「無考慮生多個，政府好多嘢都cut（取消）晒，畀3萬就cut書簿（應為2500元學生津貼），咁有咩用途？第二件先3萬，嗰3萬乜費物費都扣晒啦！」

他認為養育一個孩子的教育經費沉重：「你氹人生多個就畀3萬，人哋15年教育學費好犀利呀！呢個先係堅嘢呀！為3萬蚊生個仔，一年、半年都無埋啦嗰3皮嘢。」他之前有領取兩萬元的生育獎勵，均用來買奶粉，「轉頭無啦，仲話生兩個！」

籲恢復$2500學生津貼才有長遠幫助

他建議政府給家長書簿津貼：「現實啲、貼地啲。3萬蚊幾年都無埋，又奶粉又尿片，容咩易啫。上年cut咗2,500書簿津貼（應為2500元學生津貼），好犀利呀，如果生兩件，嗰度幾犀利呀！畀返啲書簿津貼，貼地啲，小一到中五都有得津貼，長遠啲吖嘛！」

政府推出多項鼓勵生育的政策，圖為西九龍母嬰健康院。（黃學潤攝）

● 延續新生嬰兒 2 萬元獎勵金三年

● 第二名或以後子女獎勵金提高至3萬元，為期三年

● 第二名或以後的子女，相關免稅額由14萬元提高至16 萬元；出生後首兩年的額外免稅額由14萬元提高至16萬元

● 合資格家庭在生育前一年或後兩年內購買住宅物業，可獲減免最多 2 萬元印花稅。

● 由下一期居屋銷售計劃起，有新生嬰兒的白表家庭申請者，最高按揭成數將提升至 95%。

● 體外受精服務名額未來三年會再逐步增加至每年 1,900 個