施政報告2026｜生育前後3年買樓印花稅減2萬　白表買居屋「95按」

【施政報告2026、香港施政報告、香港五年規劃、香港一五規劃、樓市、樓價、房地產、房屋政策】行政長官李家超今日（16日）發表《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》。今次《施政報告》將圍繞「五年規劃」鋪排長遠策略，民生與經濟政策重點預料涵蓋安老政策、北部都會區發展、房屋規劃、舊樓維修監管、租置計劃去向、港珠澳大橋通關便利措施等。



政府公佈推出一系列鼓勵生育措施，其中在印花稅減免方面，合資格家庭在生育前一年或後兩年內購買住宅物業，可獲減免最多2萬元印花稅。

此外，政府指延續新生嬰兒2萬元獎勵金三年，同時提高第二名或以後子女獎勵金：就《行政長官2026年施政報告》當日或之後出生第二名或以後的子女，該名新生嬰兒的獎勵金將由2萬元提高至3萬元，為期三年。

提高子女免稅額

而免稅額方面也有提高，就《行政長官2026年施政報告》當日或之後出生第二名或以後的子女，相關的免稅額會由 14 萬元提高至 16 萬元。上述第二名及以後的子女：出生後首兩年的額外免稅額由 14 萬元提高至 16 萬元。

白表家庭申請者如有新生嬰兒 按揭成數升至95%

由下一期居屋銷售計劃起，有新生嬰兒的白表家庭申請者，最高按揭成數將提升至95%，減少首期負擔。

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行政長官李家超今日（16日）發表《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》。

行政長官李家超今日（16日）發表《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》。

行政長官李家超今日（16日）發表《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》。

9月15日，李家超公開新一份施政報告24字主題為「以長遠謀全局，以改革開新篇，促發展創機遇，惠民生向未來」，封面綠色代表政策延續性、活力和希望。(湯致遠攝)

2026年9月15日，行政長官李家超出席行政會議前會見傳媒，展示《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》封面。( 方承恩攝）

2026年9月15日，行政長官李家超出席行政會議前會見傳媒，展示《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》封面。( 方承恩攝）

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