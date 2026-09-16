施政報告｜生育$2萬獎勵金續派兼加碼　消息料每年派額外最多4億

【施政報告／施政報告2026／五年規劃／香港五年規劃／一五規劃】行政長官李家超今日（15日）宣讀任內最後一份施政報告，公布將延續2萬元新生嬰兒獎勵金計劃三年，第二名或排序更後的子女獎勵金將提高至3萬元。



消息人士形容「零變一難過一變二」，相比起生第二胎，更難推動市民由「唔生變生」。被問政府預計派多幾多獎勵金，消息人士說有待政務司日後公布，但形容有數得計，估計每年最多派多三至四億，不會對政府構成很大財政負擔。



▼ 生育獎勵金加碼 ▼



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政府自2023前開始發放兩萬元新生嬰兒獎勵金。數據顯示，2024年出生數字一度升至3.6萬，惟翌年跌到3.1萬，創歷年新低。

消息：難推動市民由「唔生變生」

政府在新一份施政報告宣布，推動11項「組合拳」措施，推動生育友善環境。其中，政府將延續於今年10月24日到期的2萬元新生嬰兒獎勵金計劃三年。為鼓勵家庭生育多於一孩，就今日或之後出生第二名或排序更後的子女，新生嬰兒的獎勵金將由2萬元提高至3萬元，計劃為期三年。

消息人士形容「零變一難過一變二」，相比起生第二胎，更難推動市民由「唔生變生」。被問政府預計派多幾多獎勵金，消息人士說有待政務司日後公布，但形容有數得計，估計每年派額外最多三至四億，不會對政府構成很大財政負擔。

【施政報告2026／首份五年規劃】政府9月16日公布新一份施政報告及首份五年規劃，2萬元新生嬰兒獎勵金措施為焦點之一。（方承恩攝）

免稅額由14萬增至16萬 消息料首年少收1500萬

如納稅人第二名及其後的子女在今日或之後出生，子女的免稅額將由14萬元提高至16萬元，按現行機制申索可到他們年滿25歲，安排將由2026/27課稅年度起生效。第二名及其後的子女，出生後首兩年的額外免稅額亦將由14萬元提高至16萬元，安排由2026/27課稅年度起生效。

子女免稅額由14萬提高至16萬，消息人士預計政策實施後首年政府少收1500萬。按現行機制申索可到子女年滿25歲，當局預料26年後政府每年少收2億。

新生嬰白表家庭申請者 最高按揭成數升至95%

合資格家庭（其子女於今日或之後在香港出生，其父或母須為香港永久性居民）在生育前一年或後兩年內購置住宅物業，可獲減免最多2萬元印花稅。印花稅減免將於修訂條例草案獲通過後生效。消息人士說，難預計少收多少印花稅。

消息：懷孕期間申請不適用

由下一期居屋銷售計劃起，有新生嬰兒的白表家庭申請者，最高按揭成數將提升至95%，減少首期負擔。當局規定，父母申請參與居屋計劃時，嬰兒須未滿三歲。消息人士指，懷孕期間的申請不適用於新措施，因為申請者申請前本身應已有計劃買居屋，考慮了自己的能力。

被問到若申請當下嬰兒已出世，但後來不幸夭折，可否維持95%最高成數，消息人士指措施細節仍在制定中，暫未考慮到此情況，但估計應可維持。

【施政報告2026／首份五年規劃】政府9月16日公布新一份施政報告及首份五年規劃，2萬元新生嬰兒獎勵金措施為焦點之一。（方承恩攝）

在校託管恆常化、不設限額 消息人士料短期有挑戰

政府擬增加託管服務，消息人士坦言措施難直接推動生育，但希望藉此減少在職家庭顧慮，從而釋放更多勞動力。目前200多間學校參與「在校託管家庭服務」，涉一萬名學生，消息人士形容措施見效，舉例親子關係有所改善、平均家庭收入增加3500元。

政府擬於2027/28學年將計劃恆常化，並不設限額，持續支援有託管需要的小學生家庭。被問人手能否應付，消息人士坦言短期一兩年內會有挑戰，但會為校方保留彈性，可聘請退休教師、大學生等。

繼去年宣布的15所新增資助獨立幼兒中心，政府擬再增建三所資助獨立幼兒中心，消息指初步擬選址分別於新界、九龍及香港島，實際選址或會因工程進度而有所調整，預計於2030年年底前額外提供約1800個照顧名額。

政府擬加強學前兒童課餘託管服務的專業支援並提供接送服務，同時加強宣傳服務資訊。

體外受精名額增至每年1900個

醫管局未來三年會再逐步增加體外受精服務名額300個至每年1900個。基層醫療署會逐步在全港各地區康健中心和康健站提供免費孕前、產前及產後班組服務；香港家庭計劃指導會在今年內推出宣傳，鼓勵健康生育。