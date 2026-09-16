施政報告2026｜新生嬰家庭白表買居屋按揭提升至95%　印花稅減2萬

【施政報告懶人包、施政報告直播】行政長官李家超今日（16日）發表《施政報告》2026。新一份《施政報告》沿用綠色封面，主題為「以長遠謀全局、以改革開新篇、促發展創機遇、惠民生向未來。」



生育獎勵加碼，李家超公布，合資格家庭在生育前一年或後兩年內購買住宅物業，可獲減免最多2萬元印花稅；另外由下一期居屋銷售計劃起，有新生嬰兒的白表家庭申請者，最高按揭成數將提升至95%。



2026年9月16日，行政長官李家超宣讀最新一份《施政報告》。(方承恩攝)

2026年9月15日，行政長官李家超出席行政會議前會見傳媒，展示《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》封面。( 方承恩攝）

▼ 房屋 ▼



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在生育前一年或後兩年內置業 減免最多2萬印花稅

本港出生率低迷，特區政府推出生育獎勵金加碼。李家超公布，合資格家庭在生育前一年或後兩年內購買住宅物業，可獲減免最多2萬元印花稅。同時合資格家庭獲居屋優先配屋與按揭優惠，由下一期居屋銷售計劃起，有新生嬰兒的白表家庭申請者，最高按揭成數將提升至95%。

▼ 生育獎勵金加碼 ▼



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▼ 北都公屋項目：粉嶺鳳凰嶺邨第一期 ▼



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李家超表示，今年《施政報告》為公布香港五年規劃後的首份，別具意義，今年施政報告主題是「以長遠謀全局，以改革開新篇。促發展創機遇，惠民生向未來」，意思是以五年規劃的長遠目光謀劃香港全局，推動改革促進發展，將經濟紅利惠及市民，共享成果，擁抱未來。

李家超指，今年《施政報告》及五年規劃合共有逾10萬字，為方便市民更了解兩份文件的內容，政府製造了一套兩冊摘要。而政府舉辦了超過100場諮詢會聽取市民意見，共收到1.7萬份關於五年規劃的意見，並接獲1.1萬份有關施政報告的意見。