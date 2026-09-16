施政報告2026．懶人包｜12張圖看重要政策及惠民措施　銀彈谷生育

【施政報告／施政報告2026／五年規劃／香港五年規劃／一五規劃】行政長官李家超今日（15日）公布香港首個「五年規劃」，隨後宣讀任內最後一份施政報告。今年《施政報告》繼續沿用綠色封面，主題為「以長遠謀全局、以改革開新篇，促發展、創機遇、惠民生、向未來」，當局製作12張圖展示重要政策及惠民措施。



其中，推出11招鼓勵生育，包括合資格家庭買樓可獲減免最多2萬元印花稅，2萬元生育獎勵金延長三年。若即日起有第二名子女出生，獎勵金加碼至3萬元，免稅額由14萬元增至16萬元，二孩及其後子女出生首兩年額外免稅額由14萬元增至16萬元。合資格家庭生育前一年或後兩年買樓減免最多2萬元印花稅。



+ 17

行政長官李家超9月16日發表施政報告。(特首辦圖片)

行政長官李家超9月16日發表施政報告。(特首辦圖片)

行政長官李家超9月16日發表施政報告。(特首辦圖片)

行政長官李家超9月16日發表施政報告。一圖看清加快建設北部都會區：九個新發展區全數開動、提速提效加速發展北都。(特首辦圖片)

行政長官李家超9月16日發表施政報告。圖看清：青年——青年走向國際、開拓青年發展新領域、投身創科新領域、三萬青年職位及實習計劃。(特首辦圖片)

行政長官李家超9月16日發表施政報告。一圖看清：鼓勵生育11招——新生嬰兒獎勵金、免稅額、支持新生家庭置業、輔助懷孕、班組服務、加強支援育兒配套。(特首辦圖片)

行政長官李家超9月16日發表施政報告。 一圖看清：優化社區醫療及疾病預防建設。(特首辦圖片)

行政長官李家超9月16日發表施政報告。一圖看清：支援中小企10措施—資助撥款、便利借貸融資、買家信用評估與品牌服務、AI應用與創科。(特首辦圖片)

行政長官李家超9月16日發表施政報告。 一圖看清：精準扶助措施。(特首辦圖片)

行政長官李家超9月16日發表施政報告。一圖看清：促進老有所養——增加及優化院舍設施和服務、擴展長者醫療券在內地適用範圍、試行輸入外籍家居照顧員、手機版樂悠咭。(特首辦圖片)

行政長官李家超9月16日發表施政報告。 一圖看清：建設「AI城市大腦」綜合城市管理系統、升級和開發數碼基建作部署。(特首辦圖片)

行政長官李家超9月16日發表施政報告。 一圖看清：供水網升級計劃。(特首辦圖片)