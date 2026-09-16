葵廣書店衝突案　辯方播現場影片見警員推掂篤　反指警員是施襲方

警員去年到葵涌廣場二手書店調查一宗投訴時，涉遭一名巴基斯坦籍店員以廣東話辱罵警員及手指篤胸口，該店員否認襲警，案件（WKCC 3817/2025）今（16日）西九龍裁判法院續審，辯方引案發時影片盤問涉事警員。



辯方律師在庭上播放影片後，指男警曾推、掂和篤被告，但影片未見被告碰到警員，辯方質疑男警才是施襲的一方，男警否認，強調被告有篤他3下。



辯方指警員供詞前後矛盾，要求法庭裁定表證不成立。裁判官熊雪如稱需時考慮，把案押後至明天續審。



被告早前已認擾亂秩序罪

被告王志輝(KHAN, ADEEL，22歲，售貨員），被控在公眾地方擾亂秩序，及襲警罪，指他於2025年8月27日，在葵涌廣場2樓夏季書店外在公眾地方作出擾亂秩序的行為，即大聲叫囂，意圖激使他人破壞社會安寧或可能會導致社會安寧破壞，以及在同地襲擊警員25443黃偉林。被告早前已承認擾亂秩序罪，現只就襲警罪受審。

被告王志輝。(陳曉欣攝)

警員黃偉林一再稱為想與被告保持距離，才曾輕輕碰過被告。(陳曉欣攝)

辯方大律師William Allen反指警員才是施襲方。(陳曉欣攝)

辯方放影片後反指黃推被告

警員黃偉林今繼續作供，控方透露將不會傳召其他警員，亦不會依賴任何案發時在現場拍到的片段為證。

代表被告的大律師William Allan盤問黃時，在庭上播放多段事發由旁人拍攝的影片。辯方指，被告當時只是站着，雙手垂低，反而黃曾伸手碰被告。黃不同意。辯方重播片段，指黃看似輕輕地推了被告一下，黃重申：「唔同意我係推佢嘅。」

辯方4次播片黃仍堅稱被告講粗口

黃在盤問下指被告曾稱：「郁乜X嘢手。」辯方指被告是說：「拎開你隻手啊而家。」斥黃說謊。黃不同意。辯方再重播放影片4次，指被告當時是說：「拎開你隻手啊而家。」但黃仍維持說法。辯方稱他執業41年，未見過如此令人憤慨的事，感歎司法被侮辱。

辯方指黃襲擊被告

辯方再播放另一角度的影片，指片段拍到黃推被告，黃直認不諱，辯方問黃是否承認襲擊被告，黃否認，並重申被告當時說：「你郁乜X嘢手啊。」辯方再斥黃講大話。

盤問下口供轉向 否認推人改稱細力掂與篤

辯方再播放另一片段，指黃被斷正（caught red handed）襲擊被告，黃否認，但同意他有推被告。辯方指，黃當時曾推、掂和篤被告，但黃又改稱沒有推，但同意有掂和篤被告。

黃同意影片未拍到被告掂他

辯方指出，上述多條影片都沒拍到被告掂到黃，黃同意。辯方續指，被告當時問他做錯甚麼，以示清白。黃就指被告「清楚自己犯緊事嘅」，並否認被告沒篤他3次。

黃稱想保持距離才細力掂到被告

控方覆問時問黃當時為何會用手接觸被告。黃稱當時現場很混亂，被告很不冷靜，又不斷迫近他，並說粗口和掂到黃，黃想保持合適的距離，因此很細力地掂了被告，免得被告再向前行。辯方聞言批評黃自相矛盾。黃又稱為要令被告冷靜和走開，故曾掂被告膊頭，其後再掂被告的手，是因為被告不冷靜和要作出拘捕，故此輕力捉住對方不讓其離開。

意大利籍證人Antonello到庭等候，最終不用出庭作證。(陳曉欣攝)

控方最終無傳召意大利籍證人出庭

黃作供完畢後，控方申請將一名意大利籍證人Antonello的書面供詞呈堂，辯方沒有盤問，在庭外等候的Antonello領取證人費後離開。

辯方指黃證詞矛盾要求裁表證不成立

辯方作中段陳詞指，黃的證供自相矛盾，事件又沒有其他目擊證人，其餘兩名在場的警員均沒有作供。此外，被告沒有案底，要求法庭裁定表證不成立。辯方又透露，若被告被裁定需要答辯，案情不會長，除被告外沒有其他證人。