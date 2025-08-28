葵涌廣場巴籍男鬧事｜另涉襲警被捕　警高調巡邏：以維持公共秩序

葵涌廣場昨日（27日）發生警民衝突事件，一間二手書店一名22歲巴基斯坦籍銷售員疑因爭奪顧客問題，與鄰近店舖的職員發生爭執。其後有警員介入調停，惟該名銷售員情緒激動，不斷大聲辱罵男警兼「爆粗」。大批軍裝及便衣警隨即在翌日到上址巡查。



葵青警區今日（28日）於facebook發文表示，人員於葵涌廣場處理一宗糾紛案期間，一名男子情緒失控，破壞社會安寧，並對警員作出言語挑釁及施襲。最終，該名男子因涉嫌「在公眾地方擾亂秩序行為」及「襲警」而被拘捕。



葵青警區亦聯同新界南總區刑事部及機動部隊人員於葵涌廣場進行高調巡邏，以維持公共秩序，亦藉此向即將開學的青少年派發反毒品「依托咪酯」單張，提醒青少年向毒品說不。警方再次強調，對於任何阻礙警務人員執法和相關違法行為， 將秉持零容忍態度，並將果斷執法，以維護警員及公眾安全。



葵青警區今日（28日）於facebook發文。（互聯網）

警員於葵涌廣場內截進行截查。（fb／葵青警區）

葵青警區指揮官黃宏業（左二）及葵青區副指揮官祁樂堯（左一）到場指揮行動。（fb／葵青警區）

事發後翌日，即今日（28日），有大批軍裝及便衣警員，到葵涌廣場巡查。《香港01》記者今午亦到場了解，現場消息指，由於昨日商場內有擾亂公眾行為，故今日到商場進行巡查，行動並無針對任何人士或商舖。現場所見，商場入口及每層電梯位置均有警員駐守，亦有探員查問非華裔男子。

據了解，今日上午10時半至下午4時半，葵青警區指揮官黃宏業、副指揮官祁樂堯帶隊，聯同葵涌警區人員、機動部隊、衝鋒隊、軍裝巡邏小隊、警民關係組、反黑組、情報組、特遣隊、刑偵部隊等，在葵涌廣場一帶進行反罪惡巡邏及派發防罪單張，亦巡視了葵涌廣場內的數間書店，宣傳防罪意識。

大批警員進入葵涌廣場巡查二手書店。（fb／葵青警區）

有大批警員進入葵涌廣場巡查。（fb／葵青警區）

警員向年青人派發反毒品單張。（fb／葵涌警區）

該名男子被警員觸碰手後，情緒激動。(網上片段截圖)

據網上影片所見，當時一名非華裔男子操純正廣東話，與警員在葵涌廣場內展開大聲對答。期間可見一名男警用手指向該名非華裔男子說：「唔好郁」該男子回應：「郁乜X嘢手呀𠵱家？」警員：「你冷靜少少。」男子大罵：「你同我講啲廢話？法例你識唔X識呀？你老X，傻仔！毅進仔你收皮，讀多啲書啦！」警員：「點會唔識呀？行開少少呀同你講？」

雙方的音量再進一步增強，並稱「𠵱家警告你？」男子相當激動：「警告你老X呀！唔好以為著制服就大X晒呀你」警員回應：「我唔係大晒！」男子則以粗口繼續指罵。其他警員則稱：「先生冷靜啲呀！」亦有警員啟動隨身攝錄器，男子不屑說：「影咪影囉，九唔搭八」有其他人士嘗試調停亦無用。