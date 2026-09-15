葵廣二手書店警民衝突　警員稱遭巴籍店員篤胸3下　及被斥毅進仔

葵涌廣場一間二手書店去年遭人投訴，警員到場調查時，一名巴基斯場籍店員涉以廣東話辱罵警員及有身體碰撞，該店員否認襲警，案件（WKCC 3817/2025）今（15日）西九龍裁判法院開審。



聲稱受襲的男警供稱，被告曾用手指篤其制服上的警察字樣3下，又罵他「毅進仔」和「戇X」。辯方卻指被告絕對沒有碰到警員，又稱會引用影片盤問，案件押後明天續審。



被告只就襲警罪受審

被告王志輝KHAN, ADEEL（22歲，售貨員），被控在公眾地方擾亂秩序，及襲警兩罪，指他於2025年8月27日，在葵涌廣場2樓夏季書店外在公眾地方作出擾亂秩序的行為，即大聲叫囂，意圖激使他人破壞破壞社會安寧或可能會導致社會安寧破壞，以及在同地襲擊警員25443黃偉林。被告早前已承認擾亂秩序罪，現只就襲警罪受審。

被告王志輝(Khan Adeel)否認一項襲警罪。(陳曉欣攝)

警員黃偉林稱當日遭被告王志輝用手指篤胸口3下，並被罵「毅進仔」及「戇X」。(陳曉欣攝)

警員稱覺被告目光不友善

警員黃偉林供稱，他隸屬葵涌警署軍裝巡邏小隊第一隊，當日下午4時許奉命到葵涌廣場涉案書店調查，同場並有2名同袍。黃形容他進行調查時，被告的目光不太友善，又大聲地以粗言穢語罵黃。

被篤胸口及被罵毅進仔

黃續指，被告當時一手拿着電話，另一隻手指住他制服上胸口位置的「警察」字樣，並篤了3下，又講粗口指罵他說：「戇X」、「毅進仔」、「X你老母」等，過程約3分鐘，引來20、30人旁觀拍攝，黃叫被告冷靜，被告沒有理會。

作出警告被告反稱他是香港人

黃稱當時有向被告作口頭警告，因被告的行為引來他人圍觀，有機會犯遊蕩和公眾地方行為不檢罪，被告反駁稱他是香港人，有香港身份證，並謂：「你咪警告囉。」

案發當日有人拍到有男子與警員理論。(網上片段截圖)

黃稱有與被告保持一定距離

控方問，在指罵發生前雙方發生過什麼事。黃稱他只是走向被告調查，被告就不停指罵他。黃稱當時兩人身體距離很近，因為怕被告做出危險的事情，黃有嘗試：「製造一個適合的距離。」

辯方強調被告沒有觸碰到男警

辯方在庭上指出，事發時有旁觀者拍攝經過，片段在網上瘋傳。片段可見，被告頂多「手指指」，強調：「絕對、絕沒可能碰到男警。」辯方反指是男警數度碰到被告，現在控方卻反過來指被告襲警。控方稱不會依賴閉路電視片段舉證，只會傳召受襲警員等。控辯雙方有就影片問題僵持不下，裁判官最後指示辯方明天引用影片盤問警員。