黃大仙醫院流感｜聯網澄清沒禁醫護用手套　專家：勤洗手實更有效

​東華三院黃大仙醫院早前爆發甲型流感病毒，至近日院內有告示呼籲前線職員不要濫用手套，錯過手部清潔機會，導致院內病菌散播，又列舉8情況不須使用手套，包括接觸病人、派餐或收餐等，有自稱該院醫護的家屬更指相關指示屬強制，若護士戴手套會被記名。



​東華三院黃大仙醫院所屬的醫管局九龍中醫院聯網向《香港01》澄清，沒有禁止醫護人員使用手套，醫護人員應根據臨床情況作風險評估，選擇合適的個人防護裝備。當接觸血液、體液、分泌物、排泄物、傷口、黏膜或其他可能被污染的物品，醫護人員應佩戴手套。



黃大仙醫院。（資料圖片 / 陳浩然攝）

有自稱黃大仙醫院醫護家屬指，黃大仙醫院近日因爆發流感，禁止前線職員工作時戴手套，若戴手套會被記名。《香港01》亦發現，該醫院近日貼出告示，呼籲醫護人員「切勿濫用手套」。

告示中列明，「（手套）除了浪費資源外，更多會錯過了手部衛生的機會，助長院內病菌傳播」，又列舉8種情況不須使用手套，包括量度血壓或體溫、派藥、派餐或收餐、接觸病人、更換床單/枕套、運送病人、使用電話或電腦、預備針藥/靜脈及肌肉注射。

《香港01》根據東華三院黃大仙醫院內的告示製圖。

九龍中醫院聯網稱沒禁用手套：要求所有醫護遵守既定感染控制指引

黃大仙醫院所屬的九龍中醫院聯網回覆表示，沒有禁止醫護人員使用手套。九龍中醫院聯網採取嚴格感染控制措施，並要求所有醫護人員遵守既定感染控制指引。醫護應根據臨床情況評估風險，選擇合適的個人防護裝備。當接觸血液、體液、分泌物、排泄物、傷口、黏膜或其他可能被污染的物品，醫護人員應佩戴手套。

同時，若病人需要隔離治療時，醫護人員應佩戴手套及穿著保護衣。完成相關醫療程序後，應立即脫掉手套並潔手。若需要為另一位病人提供治療或服務，醫護人員應更換手套，以確保病人及員工的安全，防止交叉感染。聯網發言人強調，聯網有足夠的個人保護裝備，供員工使用。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

許樹昌指勤洗手是防病毒重要一環：不少人錯誤以為戴手套更具保護性

中大呼吸系統科講座教授許樹昌相信，相關措施旨在呼籲前線職員勤力清潔雙手，防止散播細菌。他指出，勤洗手是防止散播病毒重要一環，不少人錯誤以為戴手套更具保護性，但若前線醫護及支援人員使用同一對手套，不斷接觸不同病人及物品，更容易留下病毒，導致病毒散播。

若醫護接觸一位病人後可即時使用酒精清潔雙手

許樹昌又補充，有上呼吸道感染病徵的病人多數會送至隔離病房，醫護接觸該類病人時一般會穿戴完整防護衣及手套，之後會即時丟棄相關器具。問及若沒有戴手套時接觸無病症的流感病人，中招及擴散風險會否更高？他指出，現時每張病床床尾均設一樽消毒酒精，若醫護接觸一位病人後，可即時使用酒精清潔雙手，然後再接觸下一位病人。

至於是次黃大仙醫院為何會爆發流感，他表示因內科病房病床多，不時都會發生類似事件。他解釋到，通常一間病房約有6位病人，若其中一位病人沒戴口罩，則容易透過飛沫傳播病毒給他人。

現時是流感高峰期，除了打疫苗外，有什麼措施可以防止中招？許樹昌建議市民外出時佩戴外科口罩防止飛沫傳染，日常亦要勤力洗手，又或帶備酒精搓手液，清潔手上細菌。