流感｜黃大仙醫院再多13病人及一職員染疫　3嚴重疾病男病人離世

​東華三院黃大仙醫院爆發甲型流感病毒個案組群，院方發言人今晚（14日）公布，再發現有六名入住胸肺科病房的男病人、七名入住療養病房的女病人及一名職員出現發燒及呼吸道感染徵狀，其中三名男病人離世，他們全部均有嚴重自身疾病。



​東華三院黃大仙醫院爆發甲型流感病毒個案組群。（資料圖片／陳浩然攝）

黃大仙醫院上周四（10日）公布出現流感群組，兩間病房共八名長者病人及兩名職員，上周先後出現發燒及呼吸道感染徵狀，經檢測後對甲型流感病毒測試呈陽性反應。

發言人今表示，經接觸追蹤調查，再發現有六名入住胸肺科病房的男病人（年齡為63歲至95歲）、七名入住療養病房的女病人（年齡為55歲至85歲）及一名職員出現發燒及呼吸道感染徵狀，經採樣化驗後均對甲型流感病毒測試呈陽性反應。

新患者中，三名男病人（年齡為81歲至95歲）離世，全部均有嚴重自身疾病；其餘三名男病人及七名女病人正於院內接受隔離治療，目前情況穩定。一名職員正休假。

​東華三院黃大仙醫院爆發甲型流感病毒個案組群。（資料圖片／楊婉婷攝）

院方表示，已按既定指引展開追蹤篩查，並已加強執行下列各項感染控制措施：

1. 徹底清潔及消毒相關病房；

2. 加強員工及病人手部衞生；及

3. 嚴格執行飛沫防護措施。



院方稱會繼續緊密監察病人的情況，並已將有關個案呈報醫院管理局總辦事處及衞生防護中心作出跟進。