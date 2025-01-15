流感新冠病毒夾擊｜黃大仙醫院一病房增8病人確診 另一病人不治
撰文：倪清江
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東華三院黃大仙醫院爆甲型流感病毒及2019冠狀病毒病，醫院管理局今日（15日）公布，經醫學監察後，在同一病房再發現八名男病人確診感染上述病毒，年齡由42歲至85歲，當中一人同時感染病種病毒，其他七人則感染其中一種。另外，較早前其中一名確診感染甲型流感病毒的60歲男病人，因其自身情況於今日離世。
黃大仙醫院發言人表示，新增8名病人中，當中六人（年齡由42歲至70歲）確診感染甲型流感病毒，一人（58歲）確診感染2019冠狀病毒病，而其餘一人（85歲）則同時確診感染上述兩種病毒。
院方稱有關病房已經加強執行感染控制措施，包括徹底清潔及消毒相關病房；加強病人及環境篩查；嚴格執行飛沫及接觸傳播防護措施，加強員工及病人手部衞生。院方會繼續密切留意有關病房的情況，並已將有關個案呈報醫院管理局總辦事處及衞生防護中心作出跟進。
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