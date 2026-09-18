會否遷居北都？甯漢豪稱港好地方很多　毋須「每度住勻」才顯支持

行政長官李家超早前公布本港首份五年規劃及新一份《施政報告》，訂下2030年北部都會區熟地產出量達900公頃的約束性指標。發展局局長甯漢豪今早（18日）出席電台節目時表示，北都發展進展良好，當局對達成目標充滿信心，否則不敢訂立有關指標。她又回應會否移居北都以證明對項目的支持，指香港有很多好地方，作為發展局局長均相當支持，但不需要「每一度都要住勻」。



北部都會區。（資料圖片）

甯漢豪在商台節目《在晴朗的一天出發》指，現時洪水橋、古洞及新田等多個發展區已獲撥款開展工程，部份項目亦正準備申請撥款，未來數年造地工作將會提速。她提到，若立法會年底前順利通過《北部都會區發展條例草案》，有助為造地程序「拆牆鬆綁」及提升效率，令政府推動項目時更有底氣及把握。

北都土地招標 稱做好前期溝通減流標風險

就產業土地招標方面，甯漢豪透露，日後推出產業用地前會先了解潛在企業的需求，並就規劃初步方案徵集意見，經調校條件後才公開招標。她特別提到，以往未有聚焦與潛在企業商討，甚至曾出現「勾結」等錯誤字眼，她直言有關思維並不恰當，強調最重要是招標條件保持公開，讓各方公平競投。她相信做好前期溝通能大幅降低流標風險，若明知風險大仍「硬推」只會浪費氣力。

2026年8月2日，行政長官李家超出席施政報告首場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。圖為發展局局長甯漢豪。（資料圖片／湯致遠攝）

昨日有記者向甯漢豪等數位司局長提問，未來會否親身搬入北都居住以證明對項目的支持，惟數人均無回應。甯漢豪今日指，可能問題多而未能逐一回應，又表示作為負責規劃的官員，自己非常期待北都出現。

她續說作為發展局局長，對香港有很多好地方均相當支持，「咁我係咪需要每一度都要住勻先顯示我嘅支持呢？咁我覺得又唔需要咁嘅。」