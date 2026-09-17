五年規劃施政報告｜甯漢豪指未來十年有2500公頃熟地　七成屬北都

【施政報告2026／李家超／施政報告／北部都會區／北都／大學城】發展局局長甯漢豪今日（17日）在五年規劃及施政報告記者會上表示，2027/28年起十年，整體會有2,500公頃熟地，七成來自北都，將達到《2030+》計劃2048年之前每年推200公頃土地的目標。另外，政府規劃北都其中一個目標是宜居宜業宜遊，當有記者問到財政司司長陳茂波等四位司局長日後會否移居北都時，四人都未有回應。



圖片中央位置為打鼓嶺大學城（下方建築為坪輋路博愛昇平村，上方為香園圍公路及深圳方向）。（黃偉民攝）

財政司司長陳茂波、財政司副司長黃偉綸、發展局局長甯漢豪、創新科技及工業局局長孫東今午（17日）在政總出席記者會，解釋相關政策措施，其中一個重點是北都建設。

陳茂波指，在配套與法例方面，各園區各有定位且優勢互補，共同提供從研發到生產的發展空間，讓北都不僅是土地供應的來源，更是產業成長的基地。為了加快落實這些規劃，政府將推展「片區開發試點」，並爭取在年內通過《北部都會區發展條例草案》，加強統籌並精簡程序，讓土地開發、基建配套與企業進駐能更好地銜接。

五年規劃明確表示，要持續造地，建立土地儲備，主導土地供應。發展局局長甯漢豪表示，自從政府每年公布十年預測以來，每年都能達到目標。27/28年起十年，整體有2,500公頃熟地，七成來自北都，達到《2030+》計劃2048年之前每年推200公頃土地的目標。

北都將全面啟動 牛潭尾明年動工 下白泥、馬草壟最快年內提交圖則予城規會

至於北都，她表示九個新發展區即將全數開動，舉例指洪水橋站的基建設施正在啟動，古洞北住宅亦逐漸建成，洪水橋產業園亦正進行土地平整。現時四個發展區合共800公頃土地正在動工，牛潭尾預計明年動工，餘下四個發展區即將進入法定規劃程序，其中下白泥、馬草壟會在年內及明年分別提交圖則予城規會。

甯漢豪又指，未來五年期望產出900公頃熟地，此指標有約束性，較過往五年的120公頃倍增。400公頃為產業用地，200公頃為住宅用地，300公頃為社區設施用地。五年期前期產出主要來自新田、洪水橋、古洞北/粉嶺北，中後期來自牛潭尾、流浮山、打鼓嶺。

她又指，政府提出在北都發展30公頃先進建造業土地，是因為北都本身是一個場景，展示國內外優良的建築產品。第一個10公頃的元朗南用地，會在明年收集市場意見，2028年招標。

孫東：預計年內推數據流動實施方案

創新科技及工業局局長孫東則表示，河套香港園區自2025年底開園以來，已吸引超過100家創科企業與機構進駐。第一期的兩座實驗室大樓全數出租，其餘八幅土地也預計在今年底前招標。「河套學院一號」已定位為北都大學城的旗艦項目。此外，聯合國工業發展組織將在此設立首個卓越中心，而賽馬會也撥款30億港元支持興建另一座教學與科研大樓，並預計年內推出數據流動實施方案，以促進深港園區的協同創新。

孫東又指，沙嶺數據園區已動工，預計至2032年可提供目前全港算力36倍的支援能力。同時，政府將優化超算中心的能源效率，並研究建設數據中心發展群落。在微電子領域，位於元朗的微電子研發院正組裝兩條中試線，預計年底投入運作。政府與國家工信部於今年7月簽署合作協議，將由微電子研發院牽頭設立首個在港的「國家製造業創新中心」，專注於極端環境應用的第三代半導體技術，以鞏固香港在戰略領域的領先地位。

被問到造熟地對政府的財政負擔，甯漢豪指，工務工程年度開支為1,280億元，未來四年水平相若，政府部署工程時會有頂層指標，視乎開支，配置不同的工程項目先後次序；利用「片區開發」摸式批地，亦可以減省政府支出。陳茂波則表示，北都土地短期內需要推出，《財政預算案》中期財政預測已考慮相關開支。

建造業近期屢爆醜聞 甯漢豪：有信心業界能團結改善制度

建造業近期有不少醜聞，被問到如何說服外界北都建設是安全，甯漢豪指，《施政報告》提出年底修訂《建築物條例》當中有不少環節收緊對承建商、專業人士的規管，政府對他們有期望。她又指，香港過往有不少超卓的工程項目，有信心只要業界團結起來，改善制度，「我哋總係做到好高質素嘅城市發展出嚟嘅」。

北部都會區首個「片區開發」試點——洪水橋／厦村新發展區洪水橋「片區」項目，早前僅接獲兩份標書，惟甯漢豪形容是「成功」，稱是北都首個有工業、基建、住宅地的片區，形容收到兩份標書是競爭激烈，中標者除發展商，亦有業界的龍頭企業，政府對此感到鼓舞，認為證明片區的可行性。她又指，第二個位於古洞北／粉嶺北的片區推出前，政府會再向市場收集意見，政府亦進行改劃程序，希望為市場提供更多彈性。

政府打造北都宜居宜業宜遊 四司局長未回應會否移居北都

至於政府加快北都建設，其中一個發展目標為北都宜居宜業及宜遊，有記者向現場四位司局長提問未來有否打算移居北都，但四人都未有回應問題。

香港第一個五年規劃。（香港01製圖）

《香港第一個五年規劃》提出，北部都會區建設加速提效。以北部都會區作為高等教育和創新科技發展的主要增長引擎，推動教育、科技、人才一體化發展，透過產業園區、大學，以及科研機構協同發展，形成「產、學、研」深度融合的創新生態圈。

「拆牆鬆綁」加速北都發展 訂立《北部都會區發展條例》

另外提出，北部都會區先行先試開發、管理和營運新發展區機制，包括彈性規劃土地，容納多元產業。另外亦全鏈條「拆牆鬆綁」，加速北部都會區發展和引進產業。訂立《北部都會區發展條例》。採用多元開發模式，加快空間釋出。

成立產業園區公司，結合有為政府和有效市場，用好公私營合作模式加速企業落户。落實「按實補價」先導計劃，提升市場投資意欲。採用「雙信封制」招標模式，帶動綜合開發。容許低密度設施先行發展，帶動人流和收益後落實長遠大型發展。

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