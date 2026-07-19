甯漢豪：洪水橋片區兩標書來自有份量企業　粉嶺北片區擬年底招標

政府正推進北部都會區發展，洪水橋片區是該區首個片區試點，總土地面積近11公頃，項目涉及住宅、產業及公共設施等多類型發展，土地招標預計在8月底有結果。發展局局長甯漢豪在一個電視節目中表示，目前有兩份標書來自「有份量」的企業，不擔心會因低過政府底價而「流標」，當局亦已準備好推展下一個位於粉嶺北的片區項目，會視乎市場反應，擬於本年底招標。



洪水橋市地段第18、19、20、21、23、24號企業及科技園用地位置。

洪水橋片區由6幅用地組成，涉及3幅住宅地及3幅企業及科技園用地，分別涉及大約182萬平方呎及296萬平方呎，合共計算高達約478萬平方呎。發展商除了發展3幅住宅用地外，並需要同時兼顧負責發展3幅產業之中至少1幅。

發展局局長甯漢豪（資料圖片/夏家朗攝）

粉嶺北新發展區片區擬於本年底招標

甯漢豪在無綫電視節目《講清講楚》表示，政府正按部就班推動北都推地時間表。她指，洪水橋首個片區招標結果於8月底揭曉後，政府已準備好推展下一個位於粉嶺北新發展區片區的項目，已經完成徵收土地程序，會視乎市場反應，擬於本年底招標。

至於北都大學城，甯漢豪說，政府已進一步擴闊規劃思維，將大學城發展從單一的「校園區」，擴展為綜合性的「大學城區」。她以洪水橋的大學城區為例，指未來的發展佈局不會只局限於提供大專院校用地，更會將校園與周邊的產業園區、物流圈、住宅區及其他社區配套設施進行整合規劃。