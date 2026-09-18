建行前經理收初創公司Vesttoo逾370萬賄款　官斥破壞港聲譽囚4年

建設銀行時任經理，涉與以色列初創公司Vesttoo一名前主管串謀，收受47萬美元(即約370萬港元)的加密貨幣「泰達幣」（USDT / Tether）賄款，該經理在未經銀行授權下，為Vesttoo的客戶，非法認證虛假備用信用證。該男經理早前承認串謀受賄，案件（DCCC1207/2025）今（18日）在區域法院判刑。



法官練錦鴻指，銀行及保險是香港的核心產業，屬本港主要的收入來源。被告的行為破壞香港的聲譽，損害投資者對本港制度的信心。鑑於案件案情嚴重，更涉國際元素，判經理入獄4年。法官又頒令被告須向建行(亞洲)歸還約370萬港元，即相等於涉案賄款的金額。



被告林俊賢（32歲，案發時任中國建設銀行(亞洲)股份有限公司客戶經理）早前承認1項串謀使代理人接受利益罪，另1項串謀使用虛假文書罪，則獲存檔法庭。

被告林俊賢在區域法院承認串謀收受利益罪，被判囚4年。(黃浩謙攝)

官指被告行為損害投資者對制度的信心

練官判刑時指，本案最嚴重的因素是，銀行及保險是香港的核心產業，屬本港主要的收入來源。被告的行為破壞香港作為商業中心的聲譽，損害投資者對制度的信心。此外，本案亦涉及國際元素，終判囚4年。

投資者進行交易須銀行發出信用證

案情指，案發時海外金融科技公司Vesttoo Limited（現已停運）有經營一個數碼平台，以進行與保險相關的投資交易。投資者進行交易時，須提供由銀行發出的備用信用證作為擔保，以確保若投資者未能承擔相關損失，發證銀行將履行最終付款責任。

被告訛稱是建行簽發信用證的聯絡人

在2022年初，Yu Po Holdings Limited經該公司成為相關投資者。在犯罪集團安排下，被告訛稱是建行為Yu Po簽發備用信用證的聯絡人。

承認曾收47萬美元泰達幣

被告承認於2022年4月至6月期間，與Vesttoo一名部門主管，及其同黨串謀接受賄賂，即價值逾47萬美元的加密貨幣「泰達幣」，以認證多份假稱由建行簽發的備用信用證，及兩封假稱由Yu Po簽發並經建行背書的抵押函件，總金額逾16億美元。

建行內部調查時揭發

建行（亞洲）內部調查揭發事件，其後向廉署作出貪污投訴並提供全面協助。廉署調查發現，建行及其同系公司從沒有簽發涉案任何相關備用信用證及抵押函件，該等虛假文書亦導致建行及建行（亞洲）蒙受潛在經濟及聲譽損失。

廉署指透過加密貨幣收款令貪污行為更隱匿

廉署發言人指出，貪污不法分子透過加密貨幣迂迴收受賄款，試圖令貪污罪行變得更為隱匿，最終亦被廉署偵破。廉署已向法院申請手令，通緝其他涉案人士歸案。

涉案的Vesttoo是以色列初創公司

Vesttoo 是一間以色列知名保險科技（InsurTech）初創公司，以營運數碼平台以進行保險相連證券交易，其核心業務利用人工智能（AI）技術，將保險業與資本市場連接，讓保險公司向投資者出售保險相關證券，以分散風險。惟該公司後來因涉數十億美元偽造備用信用證（SBLC）醜聞，已於2023年清盤，並曽引發全球再保險危機。