商人付建行職員2千以加快開戶　求情稱職員索款在先　囚2周罰1萬

在緬甸及柬埔寨經營免稅店的商人，在建設銀行的分行開戶時，涉給多一名銷售主任2千元以加快流程，因而被廉政公署拘捕。商人今(1日)在東區法院承認提供利益罪，並指是該職員向他索款。主任裁判官蘇文隆判商人入獄兩星期及罰款1萬元。



被告卞維龍，39歲，商人，承認一項向代理人提供利益罪，指他於2023年5月4日，在香港向中國建設銀行(亞洲)股份有限公司的僱員羅子軒，提供2000元的饋贈、貸款、費用、報酬或佣金，作為羅作出與其主事人的事務有關的作為，即加快該卞維龍在建銀開戶的流程的報酬，或由於羅作出上述作為而向他提供該利益。

被告卞維龍在東區法院承認提供利益罪，被判囚2星期罰款1萬元。

指羅先提出索款要求

辯方求情指，卞在緬甸仰光及柬埔寨經營免稅店，羅建行的銷售主任，因羅多次向卞索錢，卞才會付款給羅，故認為卡的罪責較低，又指羅原本索價3千元，後來才降價至2千元。

羅已認4貪污罪名被判監6星期

控方確認卡在接受廉署調查時表現合作，並講出真相，羅在案中共收取了6人的賄款。羅早前在東區法院承認4項貪污罪名，被判入獄6星期，他藉索賄及受賄共取得1.3萬元，為卞等6名客戶加快開立個人銀行戶口。

案件編號：ESCC 2002/2024