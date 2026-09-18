燒臘店偷6500元　清潔工兩年後才被控　官指延誤不合理判囚5月

筲箕灣一間燒臘舖兩年前在店舖無人時被偷現金6500元，店內的閉路電視拍到一名男子曾入店內偷竊的全部過程。店家曾報警，惟警方原指證據不足，無條件釋放該名涉案的清潔工。涉案CCTV片後來在社交網站公開，清潔工兩年後再被捕，他早前承認一項盜竊罪，案件（ESCC1241/2026）今(18日)在東區法院判刑。



主任裁判官張志偉指，本案的案情不複雜，但控方卻多次索取法律意見，認為延誤不合理，這亦令事主要延遲取回賠償，但仍會酌量減刑，判被告入獄5個月，並須賠償事主6500元。



被告葉俊文（38歲，清潔工人）承認一項盜竊罪，指他於2024年3月22日，在筲箕灣金華街21號地下好運燒臘飯店，偷竊屬於鄺羨予的現金6500元。

被告葉俊文被店內的閉路電視拍到他進出數次，偷取店內的6500元現金。(影片截圖)

被告當日數度進出店舖偷款，全程被閉路電視拍下。(詳看下圖)

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被告過去兩年均在戒毒宿舍居住

辯方求情指，本案有延誤因素，被告在2024年5月起在戒毒宿舍居住了1年，翌年繼續轉往另一院所留宿，領取綜援維生，間中協助宿舍工作賺取微薄薪酬，期間等待宿舍為他找工作。

主任裁判官張志偉關注被告是否身體有事及不找工作的原因，並問：「咁佢綜援一路攞到幾時？」辯方指被告仍在宿舍居住，今年5月停止領取綜援，靠家人不定時給予積蓄和零用錢生活。

檢控時序惹質疑：警方曾指證據不足放人 事隔年半再拘捕

張官亦曾要求控方交代檢控時序。辯方下午向法庭交代稱，警方在2025年1月曾指證據不足，無條件釋放被告，同年5月首度向律政司索取意見，控方不會歸因於警方聯絡不到被告，才事隔1年索取法律意見。被告在今年5月再次被捕。

官批評案情不複雜卻多次索取法律意見

張官判刑指，被告坦白認罪，本案案情不複雜，卻曾多次索取法律意見，法庭認為延誤屬不合理，會酌情減刑。張官續指，本案雖然有延誤，受害人同樣是延遲了獲得賠償。被告有多項案底，包括在2023年爆竊，官稱律師表示被告打算洗心革面，並已戒除毒癮，因此法庭不就其案底加刑。

准分4期償還6500元

張官考慮到犯案手法，判被告入獄9個月，減去認罪折扣外，因應案件延誤額外扣減1個月，最終判囚5個月。張官又指被盜金額不是小數目，相信被告有能力賠償，遂頒布6500元賠償令，分4期償還。