外傭荃灣乾貨店數度偷竊　店主發CCTV畫面尋賊　網民籲報警勿放過

在同1店舖數度偷竊真的很猖狂！有荃灣區乾貨店店主於網上發文尋賊，指有外傭數度於其店舖偷竊，她截下閉路電視畫面，盼有認識該外傭的人提供資料，並呼籲僱主小心提防。



不少網民呼籲店主盡快報警勿姑息，「點解唔一早報警呢？佢哋係唔見棺材唔流淚，愈偷愈狼的」、「報警啦，佢見咁容易得手，下次一定會返轉頭，咁警察就可以封艇夾拉人，等佢坐下監有案底就不能來港工作了」、「唔可以放過」、「下次呢個姐姐入舖頭，即刻報警」。



有荃灣區乾貨店店主於網上發文尋賊，指有外傭數度於其店舖偷竊，她截下閉路電視畫面，盼有認識該外傭的人提供資料，並呼籲僱主小心提防。（facebook群組「聘請工人姐姐關注組」圖片）

該乾貨店店主於facebook群組「聘請工人姐姐關注組」發文發相指出，「各位僱主，呢位姐姐在舖頭偷咗員工1個袋和店舖好多乾貨，麻煩睇下有冇人識佢，麻煩晒」。

外傭荃灣乾貨店數度偷竊 店主發CCTV畫面尋賊

店主提到店舖位於荃灣區，表示該外傭數度於其店舖偷竊，「唔止第一次，佢已經在舖頭偷咗幾次」，而這次偷走的員工背包中放有很多證件，以及1隻有紀念價值的戒指，盼有網民能提供該外傭資料，並提醒僱主小心提防。

店主提到店舖位於荃灣區，表示該外傭數度於其店舖偷竊，「唔止第一次，佢已經在舖頭偷咗幾次」。（facebook群組「聘請工人姐姐關注組」圖片）

網民斥慣犯籲報警：人面識別咁勁都偷

店主上載多張閉路電視畫面截圖，見到事發於6月18日早上7時許，該外傭穿着黑色上衣，揹着深色斜孭袋，左肩揹着1個黃色大袋。

網民直指，「慣犯，一定會再嚟偷，應該好易捉到」、「人面識別咁勁都偷」、「大賊婆，永不錄用咁貪心」、「報警先，CCTV非常清楚一定捉到人」、「佢都膽生毛，分分鐘坐監兼out走，返返家鄉想再做工人都冇機會」。

店主指出，該外傭這次偷走的員工背包中放有很多證件，以及1隻有紀念價值的戒指，盼有網民能提供該外傭資料。（facebook群組「聘請工人姐姐關注組」圖片）

網民提議：設員工鎖櫃、價錢牌旁寫明有CCTV

有網民認為店主當初不應放生，要早些報警，以及採取防賊措拖，「既然偷咗幾次嘢，那為何不早些登出來？甚至可報警，員工又不謹慎些呢？沒有鎖櫃畀員工放物件？店舖快報警，再睇下有否街坊認得此賊婆，收集資料！」、「應該在每個價錢牌旁都寫明有CCTV」。

有網民分享，「親戚個工人姐姐喺人哋舖頭偷咗兩盒金莎，最後差佬上門拍門拉人，所以你一定要報警，佢哋有方法可以搵到人」。

網民呼籲店主盡快報警勿姑息，「點解唔一早報警呢？佢哋係唔見棺材唔流淚，愈偷愈狼的」。（facebook群組「聘請工人姐姐關注組」圖片）

盜竊罪最高可判監10年

根據香港法例第210章《盜竊罪條例》，如任何人不誠實地挪用屬於另一人的財產，意圖永久地剝奪該另一人的財產，即屬犯盜竊罪，循公訴程序定罪後，最高可判處監禁10年。

（facebook群組「聘請工人姐姐關注組」）

睇多啲：有片│暴雨悲劇！雨傘放銅鑼灣店門遭取走

【天氣消息／雨傘】本港近日暴雨連連，沒有雨傘會相當麻煩，但也不應不問自取拿走他人雨傘！有香港男生於6月16日黃色暴雨警告信號（黃雨警告）生效期間在社交平台Threads發布影片，大呻於銅鑼灣進入潮牌「Stüssy」專門店、放下雨傘5分鐘，就被人偷走雨傘。其間男生曾在網上向網民求救，獲大批暖心回應。然而男生最終仍要原地避雨1個小時，相當狼狽，直斥「偷遮賊不得好死」。



事件引來網民熱議，紛紛同情男生遭遇，批評下雨偷傘行為離譜，「勁慘」、「點解啲人佢咁衰格㗎」、「落雨偷遮者要被詛咒」。亦有網民建議雨傘一定要跟身，「所以啲遮真係唔可以擺喺（店）出面」、「幾時都袋個膠袋喺身放遮！」。



樓主走入潮牌「Stüssy」銅鑼灣專門店、放下雨傘5分鐘，就被人擅自取走雨傘。（Threads@sherlock_chowfo）