黑衣男鬼祟入酒舖疑偷兩支酒　店主發CCTV盼回店付錢　網民促報警

盜竊隨時判監10年！網上流傳1段酒舖閉路電視片段，1名穿黑色上衣男子涉偷走店內兩支酒，過程中還兩度來回酒舖及四處張望。店方於網上公開片段，盼男子幡然醒悟到店付款，「麻煩識佢嘅朋友提提佢翻嚟畀錢」。



網上流傳1段酒舖閉路電視片段，1名穿黑色上衣男子涉偷走店內兩支酒。（fb群組「西貢將軍澳討論區 」影片截圖）

酒舖店主於facebook群組「西貢將軍澳討論區」發文講述事件，「中國籍男子，30至40歲，短黑髮，上身穿深色短袖T恤，下身穿灰色Nike短褲，黑白色Nike波鞋，靜雞雞拎咗兩支酒冇畀錢，麻煩識佢嘅朋友提提佢翻嚟畀錢」。

黑衣男酒舖涉偷兩支酒 店主公開CCTV

閉路電視片段見到，事發於10月8日傍晚6時許，涉事黑衣男走進酒舖後欲拿起貨架上兩支酒，他看到經過酒舖的途人後，四處張望走出酒舖。隔了一陣子，黑衣男返回酒舖，迅速拿起鎖定的兩支酒，未有付錢就離開。

閉路電視片段見到，事發於10月8日傍晚6時許，涉事男子走進酒舖欲拿起貨架上兩支酒。（fb群組「西貢將軍澳討論區 」影片截圖）

閉路電視片段見到，事發於10月8日傍晚6時許，涉事男子走進酒舖欲拿起貨架上兩支酒。（fb群組「西貢將軍澳討論區 」影片截圖）

男子張望經過酒舖的途人視線，一度放下酒再張望着走出酒舖。（fb群組「西貢將軍澳討論區 」影片截圖）

男子張望經過酒舖的途人視線，一度放下酒再張望着走出酒舖。（fb群組「西貢將軍澳討論區 」影片截圖）

網民：有晒樣等坐監

網民紛紛留言認為該男子存心偷竊，「有晒樣等坐監」、「好清楚」、「無錢就飲馬尿啦」、「偷得好自然，好似自己屋企開雪櫃，口罩都唔帶」、「咁onX嘅」、「周圍都係CCTV」，建議店方直接報案不宜姑息，「報警啦，咪放生」。

隔了一陣子，黑衣男返回酒舖。（fb群組「西貢將軍澳討論區 」影片截圖）

男子迅速拿起鎖定的兩支酒，未有付錢就離開。（fb群組「西貢將軍澳討論區 」影片截圖）

男子迅速拿起鎖定的兩支酒，未有付錢就離開。（fb群組「西貢將軍澳討論區 」影片截圖）

男子迅速拿起鎖定的兩支酒，未有付錢就離開。（fb群組「西貢將軍澳討論區 」影片截圖）

男子迅速拿起鎖定的兩支酒，未有付錢就離開。（fb群組「西貢將軍澳討論區 」影片截圖）

盜竊罪最高可處監10年

根據香港法例第210章《盜竊罪條例》，如任何人不誠實地挪用屬於另一人的財產，意圖永久地剝奪該另一人的財產，即屬犯盜竊罪，循公訴程序定罪後，最高可處監禁10年。