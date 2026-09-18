網傳政府提供種牙補貼　衞生署澄清屬虛假廣告已報警　籲市民提防

社交平台上近日出現政府為50歲及以上人士推出種牙補貼計劃，衞生署今日（18日）澄清，沒有推出相關計劃，呼籲市民提防相關虛假廣告。署方指，已就事件向警方報案，若市民曾點擊該廣告的不明連結或於可疑網站提供個人資料，應立即與警方聯絡。



衞生署呼籲，市民提防社交平台上有關「政府為50歲及以上人士推出種牙補貼計劃」的虛假廣告。（資料圖片）

衞生署呼籲，市民提防社交平台上有關「政府為50歲及以上人士推出種牙補貼計劃」的虛假廣告。署方澄清，沒有推出相關計劃，已就事件向警方報案，並已向有關社交平台作出舉報。市民若曾點擊該廣告的不明連結或於可疑網站提供個人資料，應立即與警方聯絡。

植牙是把身體能接受的物料如鈦金屬，植入牙槽骨內，作為支撐假牙的部分，然後在植體上鑲嵌人造牙冠、牙橋或放置假牙托，以填補失去的牙齒，或配合牙橋或假牙托的使用，填補多顆或全部失去的牙齒。

衞生署提醒市民，若選擇到香港以外地方接受植牙治療，應留意以下事項：

查證實際治療的診所地址和主診牙醫的身分背景；

要求提供主診牙醫的當地註冊編號及資格證明，並向官方註冊機構查核；及

查詢診所的投訴處理機制和醫療事故應變流程。



衞生署補充，去年5月曾推出「社區牙科支援計劃」（支援計劃），針對性地為有經濟困難的弱勢社群，提供資助的牙科服務（包括口腔檢查、緩解牙齒疼痛的藥物（如需要）、X光檢查、補牙和拔牙），鼓勵服務使用者在牙醫認為適合的情況下保存牙齒。今年一月起，支援計劃擴大了服務範圍，接替關愛基金「長者牙科服務資助」項目，並涵蓋無家者。新增的服務包括洗牙、根管治療（杜牙根）、移除牙橋和牙冠及鑲配活動假牙。