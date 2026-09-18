醫療事故｜威院錯餵固體餐予需食糊餐男病人　事主鯁喉後深夜離世

本港公院再有醫療事故，一名患有認知障礙症、曾中風且必須進食糊餐的54歲男病人，星期三（16日）留醫威爾斯親王醫院時遭餵食正常晚餐，其後出現鯁喉及心臟停頓，同日深夜搶救不治。涉事護士和病人服務助理現已暫時調離臨床崗位。



威爾斯親王醫院急症室。（資料圖片 / 任葆穎攝）

院方初步調查顯示，該名54歲男病人於9月16日上午因精神狀態轉差，由救護車送往急症室，其後被安排入住內科病房。由於病人入院時未有攜帶身份證明文件，院方為其登記「虛擬身份號碼」。

「虛擬身份號碼」病人預設為「正常餐」

當時醫生按臨床情況，指示護士安排病人「可耐受進食」（Diet as tolerated）。然而，醫院的營養及膳食管理系統自動將使用「虛擬身份號碼」的病人預設為「正常餐」。涉事的病房護士當時並未檢視病人過往的膳食紀錄以調整飲食指示，並派發正常晚餐。

事發當日傍晚約6時40分，病人服務助理開始為病人餵食正常晚餐後，發現病人出現不適，隨即停止餵食及向護士求助。護士檢查後發現病人血含氧量下降，立即召喚當值醫護為病人吸痰及供氧，其後亦召喚耳鼻喉科及深切治療科醫生，為病人取出氣道阻塞物，其間病人一度出現心臟停頓，情況持續惡化，於當日深夜離世。

院方事後檢視病人的病史，發現病人離世前因自身疾病需經常住院，言語治療師評估後證實病人有吞嚥障礙，獲建議進食糊餐。

院方表示，對事件感到難過，已約見病人家屬解釋事件並致歉，會與家屬保持緊密溝通及提供適切協助。院方又稱，事發後已採取即時補救措施，提醒醫護人員為病人安排膳食前必須詳細評估病人的臨床情況及飲食指示，以及檢視系統的飯餐設定。涉事的護士和病人服務助理現已暫時調離臨床崗位。