天瑜醫療事故｜法庭決定召開死因研訊　醫委會10月研訊涉事醫生

罹患橫紋肌肉瘤的女童周天瑜，於2020年疑因醫療事故成為植物人，至2024年離世。天瑜爸爸周五（22日）凌晨於社交平台發文稱，關於小天瑜的醫療事故，近月有兩項事態更新，漫長等待裏終於窺見一絲動靜，當中包括法庭決定召開死因研訊，日期待定。天瑜爸爸表示，近期體檢顯示，癌症相關指數持續走高。儘管身心疲憊，但會咬牙堅持，全力備戰後續研訊。



圖為2026年3月10日，小天瑜離世兩周年，天瑜爸爸發文悼念，並附上一張女兒的照片。（天瑜醫療事故關注組圖片）

天瑜爸爸公布兩項新進展 稱死因研訊日期待定

天瑜爸爸表示，他已接獲醫委會正式通知，針對事故中瑪麗醫院麻醉科呂醫生的投訴案件，將移交研訊小組展開審理。醫委會秘書處隨後聯繫律政司統籌相關事宜，敲定研訊於10月27日至30日進行，天瑜爸爸屆時會以證人身份出席。天瑜爸爸此前質疑，該醫生涉篡改手術紀錄，意圖隱瞞真相。

另一項事態更新為今年2月收到死因裁判法庭通知，歷經細緻核查後，法庭決定就天瑜離世一案啟動死因研訊，具體開庭時間仍待法庭排期，後續公布。

天瑜爸爸感謝立法會議員陳凱欣、大狀陸偉雄、顧問律師陳雨舟，以及港島區重案組全體辦案警員，一路給予幫助與支持。

2020年，女童「小天瑜」周天瑜於瑪麗醫院因醫療事故成為植物人，延至去年離世。（資料圖片）

投訴涉事醫生已5年 天瑜爸爸：只願這一次能秉公處置

天瑜爸爸表示，早在2021年4月，便就呂醫生的行為向醫委會遞交投訴。這數年間數度追問，卻只獲回覆「案件情況複雜、處理需時」。經苦苦守候5年，如今終於迎來轉機。「只願這一次的審理能夠秉公處置，倘若查實相關人員確有過失，便該承擔相應責任，切莫再度讓廣大市民失望，又再高高舉起，輕輕放下，判以『緩刑』，寬縱姑息，讓公道淪為空談」。

至於後面的死因研訊庭，天瑜爸爸直言，「已然成為我這場維權路上最後的寄託。因為唯有倚靠法庭的權威約束，才能號召相關證人出庭陳述，讓被掩藏的真相逐漸顯露」。

+ 2

癌症相關指數持續走高 更換新藥費用翻倍

天瑜爸爸表示，申訴歷程滿是坎坷波折，期待反覆落空不斷消耗心神，身體也受牽累。近期體檢顯示，其癌症相關指數持續走高。醫生告知他或已產生抗藥性，需要更換治療藥物，新藥費用將較現時翻倍。

為全力備戰後續研訊，他近日重新翻閱堆積如山的病歷檔案、影像片段與手寫筆記。重溫往事的過程滿是煎熬，內心滿是酸楚，但也只能咬著牙堅持。

圖為2026年5月22日，天瑜爸爸於社交平台發文，指小天瑜的醫療事故有兩項事態更新。與此同時，他身體近期屢現不適，癌症相關指數也持續走高。（天瑜醫療事故關注組Facebook圖片）

抑鬱與焦慮病症再度反覆 兩個月前商場暈厥送院

在身心重壓之下，其抑鬱與焦慮的病症再度反覆，軀體不適也接踵而至，手腳麻木刺痛、全身莫名痠痛，每夜難以安寢，日常總是頭暈虛弱，精神難以集中。兩個月前，他甚至在住處商場突然暈厥，意識空白10餘秒，恢復知覺後聯繫家人，然後由救護車送往急症室。

天瑜爸爸稱，此刻心境恍若孤身漂泊在漆黑汪洋。而數月後的研訊，是黑暗裏僅存的一縷燈光。他只能拼盡餘力朝著光亮前行，縱然體力日漸透支，彷彿隨時都會力竭沉淪，但依舊無法停下腳步。身心早已滿是疲憊，卻依舊只能咬牙堅持。