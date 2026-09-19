維園網球場重建多用途館　羅淑佩冀容納萬人　合適檔期辦演唱會

新一份《施政報告》公布，有40多年歷史的維園網球場將重建為全天候多用途場館，舉辦更多大型賽事。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（19日）表示，如資源和場地許可，希望場地達到ATP 1000賽事要求，即容納一萬個座位，除了應用於網球賽事，如有合適檔期亦可舉行演唱會，紓緩場地需求。她指目前仍在研究技術的可行性，期望五年規劃內開始動工。



有40多年歷史的維園網球場擬重建為全天候多用途場館。文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，如資源和場地許可，希望場地達到ATP 1000賽事要求，即容納一萬個座位。（資料圖片／夏家朗攝）

冀容納萬人 讓本地運動員以「外卡」身份參賽

羅淑佩出席《施政報告》記者會時，被問為何翻新網球場，而非建設新設施？她指有數個考慮點，首先是維園舉行的網球賽事曾吸引大批海外旅客來港，其次是網球場位於市中心，交通方便，去年全運會亦試過在維園搭建沙排場地。再者，啟德體育園的成功帶來啟示，成熟市區對體育設施有需求，體育盛事亦會帶旺當區經濟，協同效應發揮得好。

至於場地可容納多少人，她指場地最少要達到ATP 500賽事要求，即容納7000個座位，不過她有更加大期望，如資源和場地許可，希望達到ATP 1000賽事要求，即容納一萬個座位，盼吸引訪客，並提供平台讓本地運動員以「外卡」身份參與頂級賽事。她強調新場地是全天候多用途場館，可用於籃球、沙排等活動。由於座位不少，有可能在合適檔期舉行演唱會， 紓緩場地需求。

冀五年規劃內開始動工

她指，目前仍在研究技術可行性，期望五年規劃內開始動工，惟具體落成時間未定，視乎規模和設計。她說，初步圖則有主場地，另有一至兩個副場，可容納數以千人及設定為收費，亦有熱身場讓頂尖球手保持狀態，場地內也有健身室、讓球手鬆馳的地方，又有市集讓球迷在觀賽期間休息。她指，需完成設計後才知道成本，屆時會向立法會申請撥款。

維園網球場。（康文署）

建設施追趕新興運動？羅淑佩：未必需要興一樣、政府就起一個場館

羅淑佩亦被問到，政府會否建體育設施追趕新興運動，她說興建新場地需要時間，故集中以現有場地讓市民進行活動，例如康文署轄下羽毛球場、籃球場可用於新興運動，如啟德體藝館有空檔亦可用於打匹克球。她強調私人參與很重要，未必需要「興一樣、政府就起一個場館」，因土地供應和政府財政資源有限，結合市場的做法更為合適。