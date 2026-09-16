施政報告︱維園網球場擬重建　市民支持　消息：維園佈局將不同

【施政報告2026 / 香港施政報告/李家超 / 新生嬰兒2萬元獎勵金】行政長官李家超今日（16日）公布新一份《施政報告》，政府表示會研究將維多利亞公園網球主場及附帶設施，重建為具標誌性的全天候多用途場館，舉辦更多大型體育賽事及舉行表演。消息指，政府要先完善基建，才能跟其他地區爭取賽事營辦權，目標2027年展開研究，4至5年內動工。記者今午到維園了解市民的看法，普遍支持體育發展，認為香港需具備相應規模的場地才可舉辦國際盛事，又指此舉有助解決場地不足的問題。中國香港排球總會亦在社交平台發文支持重建維園網球場為全天候多用途場館。



維園網球主場於1982年落成啟用，佔地5公頃，容納3600人。（蔡正邦攝）

維園網球主場於1982年落成啟用，佔地約5,300多平方米（約0.5公頃），設有3,607個觀眾席座位，曾多次舉辦香港網球公開賽等國際賽事，惟不時被坊間詬病觀眾席座位、熱身區、直播區等硬件設施不足，配套落後於其他國際城市，導致該場地未能舉辦更高級別賽事。

消息：港網球受歡迎 政府認為可「產業化」

消息人士表示，五年規劃強調優化體育設施的「佈局」，而網球總會曾要求升級場地多年。網總主席鄭明哲早前受訪問表示，希望能夠升級成一個可容納約1萬人的主場館。

消息人士又指，現時香港網球的成績及受歡迎程度，令政府覺得可以「產業化」。不同級別的網球賽事對座位有不同要求，例如香港近年舉辦的WTA 250級別，座位要求是3000至4000人。如果再高一級，例如ATP 500巡迴賽事，座位要求最少7000個。政府消息人士表示要先完善基建，才能跟其他地區爭取賽事營辦權。

維園草地大 重建後佈局將不同

除了重建主場館，亦要興建兩至三個獨立、可容納2000人的小型場館，以滿足賽事舉辦要求。消息人士表示現時維園空間不足，重建後維園佈局將會不同，「草地好大，係需要留，但係咪需要咁大呢？」政府目標2027年展開研究，4至5年內動工。

消息人士表示現時維園空間不足，重建後維園佈局將會不同，或有可能縮減草地範圍。（黃偉民攝）

中國香港排球總會亦在社交平台發文支持重建維園網球場為全天候多用途場館。在社交平台發文支持重建維園網球場為全天候多用途場館。排總認為，場地不足一直是制約本地體育發展的重要因素。全新升級的場地設施將為香港排球運動開創新里程，提供更優質的訓練、比賽及推廣平台。排總期待未來能善用此世界級場地，舉辦更多國際、亞洲及大灣區等高水平賽事，進一步鞏固香港作為國際體育盛事之都的地位。

而優質場館將為香港排球代表隊提供寶貴的主場作戰平台，讓運動員能夠在本地市民的熱烈支持下全力以赴，展現香港運動員堅毅拼搏的精神，力爭佳績。

中國排球總會在社交平台發文支持重建維園網球場為全天候多用途場館。

市民盼港辦高水平賽事 需有「好球場」

市民溫先生支持重建維園網球場，他指現時「香港網球一哥」黃澤林Coleman逐漸打出成績，希望未來香港能舉辦ATP 500，甚至ATP1000等高水平賽事，惟現時主場規模所限未能成事，認為香港作為國際大都會應該有個「好球場」。

溫先生指：「日本一個地方都有20至30個court（球場）。」他希望政府能平衡各運動發展，可以集中安置不同運動場館，緊隨國際趨勢。溫先生希望政府應與比賽舉辦方先商討安排賽事，否則屆時只有場地，沒有比賽，「就嘥晒人力物力」。溫生建議政府可考慮原址擴建，若然需要3至5年後才重建，恐怕未能跟上網球熱潮。

市民溫先生自己亦是網球愛好者，他支持重建維園主場，供未來舉行更高水平賽事。（蔡正邦攝）

場地不足、預約困難 市民信擴建有助長遠發展

市民龔先生對此表示支持，認為香港需具備相應規模的場地來承辦國際盛事。他指出，現有場地的更衣室及洗手間等設施已遠落後於國際標準，必須全面翻新，連同周邊環境一併優化，才能展現國際化水平並吸引海外遊客及知名球星來港。

談及對香港網球發展的期望，龔先生認為隨着本地球手黃澤林（Coleman Wong）近期表現優異，本港網球風氣日盛，但現時普遍存在「場地不足、預約困難」的問題。他相信擴建維園網球場有助推動本地網球運動長遠發展。回憶起昔日在維園觀賽的經歷，他興奮地細數多位曾訪港的網壇巨星，包括費達拿（Roger Federer）、艾特堡（Stefan Edberg）、前網壇一姐「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams），以及近年曾來港參賽的大坂直美（Naomi Osaka）。

市民龔先生對此表示支持，認為香港需具備相應規模的場地來承辦國際盛事。（蔡正邦攝）

Ben Sir撐推動體育活動 但反對用草地建主場

歐陽偉豪（Ben Sir）贊成政府推動體育活動及引進國際賽事，但反對以維園的草地作為代價來興建新主場。他直言，在鬧市中僅餘的幾米草地對市民而言相當難得，可營造良好的運動氣氛，是舉辦多少場國際盛事都無法彌補的。Ben Sir 又認為，國際賽事屬於精英運動，但普通公園則有普及運動的作用，不應非此即彼。他直言：「唔夠地咪搶地囉。」認為政府可動腦筋，往天后海濱方向擴展亦可，未必只考慮原址擴大。

歐陽偉豪（Ben Sir）贊成政府推動體育活動及引進國際賽事，但反對以維園的草地作為代價來興建新的主場。（蔡正邦攝）

行政長官李家超表示，會研究將維多利亞公園網球主場及附帶設施，重建為具標誌性的全天候多用途場館，舉辦更多大型體育賽事及舉行表演。（黃偉民攝）

康文署3年內將更換約100組籃球架

另外，消息人士表示市民喜愛打籃球「入樽」，而康文署的籃球架常有耗損，加上今年年初土瓜灣曾發生籃球架倒塌意外，壓中一名青年。政府目標2027至2028年度起，3年內將更換共約100組籃球架，將集中檢視籃球架的結構安全，更徹底地改善，而非只是修補籃球網。