五年規劃｜一圖看北都「八縱八橫」布局　爭港深西部鐵路2035年開

【香港五年規劃／香港一五規劃／香港五年規劃懶人包】行政長官李家超今日（16日）發表香港首份五年規劃，當中提到在「八縱八橫」基建布局下，加快推進與北部都會區相關的鐵路及道路項目，包括北都公路（新田段）目標在2034年開通、青龍大橋目標在2033年開通；同時力爭在2035年港深兩地同步開通港深西部鐵路，以及研究向南延伸，加強北都與機場的連接。一圖看清「五縱五橫鐵路網絡」及「三縱三橫主要道路網絡」。



青龍大橋目標在2033年開通。（資料圖片）

《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026—2030年）》第十三章為「多元開發宜居宜業宜遊大都會」。李家超表示，將完善本地及跨境運輸基建銜接，堅持基建先行發展，在「八縱八橫」（即五縱五橫鐵路網絡、三縱三橫主要道路網絡）的基建布局下，加快推進與北部都會區相關的重要鐵路及道路項目。

「五縱」包括五條南北走向的鐵路走廊；「五橫」包括五條東西走向的鐵路走廊；「三縱」指三大南北縱向走廊；「三橫」則指三大東西橫向主軸。

研港深西部鐵路向南延伸 加強北都與機場的連接

「八縱八橫」包括北都公路（新田段）和十一號幹線南端的青龍大橋、連接新皇崗口岸的北環線支線，以及港深西部鐵路香港段。政府並會研究港深西部鐵路未來南向延伸的可行性，加強北部都會區與香港國際機場的連接。

「八縱八橫」的基建布局。（政府新聞處圖片）

推動北都發展的鐵路項目︰

．加快推進東鐵線古洞站和屯馬線洪水橋站工程，分別於2027年及2030年啟用。

．合併推展北環線主線和支線，於2026年內完成支線鐵路方案刊憲程序，並於2028年起陸續開展北環線項目的隧道鑽挖工程，目標於2034年同步開通主線和支線。

．加快推進港深西部鐵路前期工作，於2027年為項目香港段詳細設計及建造工程招標，力爭於2035年港深兩地同步開通香港段和深圳段。

北部都會區主要運輸基建（鐵路、主要幹道、站點分布）示意圖。（政府新聞處圖片）

推動北都發展的主要道路項目︰

．按「全盤規劃、分段推展」的方針，優先推展北都公路（新田段），於2027年完成新田段道路方案刊憲程序，目標在2034年開通。

．為應對北部都會區未來發展所產生的南北向交通需求，加強北部都會區與市區的連繫，率先推展十一號幹線南端的青龍大橋，目標在2033年開通。

李家超表示，今年《施政報告》為公布香港五年規劃後的首份，別具意義，今年施政報告主題是「以長遠謀全局，以改革開新篇。促發展創機遇，惠民生向未來」，意思是以五年規劃的長遠目光謀劃香港全局，推動改革促進發展，將經濟紅利惠及市民，共享成果，擁抱未來。

李家超指，今年《施政報告》及五年規劃合共有逾10萬字，為方便市民更了解兩份文件的內容，政府製造了一套兩冊摘要。而政府舉辦了超過100場諮詢會聽取市民意見，共收到1.7萬份關於五年規劃的意見，並接獲1.1萬份有關施政報告的意見。