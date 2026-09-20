元朗疑狗咬死人｜議員促徹查如證有人飼養　狗主須承擔法律責任

繼8月20日打鼓嶺坪洋村狗咬死人慘劇後，事隔一個月，再有人疑遭狗隻襲擊死亡。今日（9月20日）凌晨0時許，一名27歲女子被發現倒臥於壆圍南路近南生圍污水泵房附近，送院不治，警方今午交代案情指死者身上有動物噬咬痕跡，頭及頸為致命傷。



實政圓桌立法會新界西北議員莊豪鋒於社交平台撰文，指事件敲響警鐘，促當局徹查涉事犬隻屬流浪狗，抑或附近居民、工場飼養的「倉狗」或放養狗，他認為如證實有人飼養，則狗主極度疏忽，罔顧人命，須承擔法律及刑事責任。



現場是壆圍南路。

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警方相信涉事狗隻為中型犬 會配合漁護署捕犬

警方今午交代案情時指，27歲女死者騎乘共享單車至案發地點時，曾被3隻狗追趕，身體多處有不同程度撕裂，亦證實有動物噬咬痕跡，頭及頸為致命傷。

警方說，暫未捉到涉事狗隻，亦未能確定狗隻品種，正調查有否狗主抑或流浪狗；但根據閉路電視片段，初步相信涉事狗隻為中型犬；已將相關資料轉交漁農自然護理署，並將全力配合該署隨後安排的捕犬行動。

圖為涉案單車。（李家傑攝）

警員到場調查。（李家傑攝）

莊豪鋒促徹查 指養狗就必須妥善管束 促展開捕犬行動

莊豪鋒隨後於社交平台撰文指，警方聯同漁護署展開捕犬行動屬必要，涉事狗隻具備攻擊性，如繼續在該處一帶遊蕩，對附近街坊、踩單車或者行山人士均帶來風險。

他又敦促當局必須徹查涉事狗隻屬流浪狗，抑或附近居民、工場飼養的「倉狗」或放養狗，如證實有人飼養，狗主極度疏忽，罔顧人命，須承擔法律及刑事責任，「養狗就必須妥善管束，絕對唔可以任由佢哋周圍跑甚至襲擊途人。」

提醒如遇到有敵意狗隻 要保持冷靜 移開視線 勿尖叫或轉身跑

莊豪鋒也指事件敲響警鐘，提醒喜歡戶外活動的人，在荒地、僻靜地區或郊區踩單車及郊遊，要提高警覺，萬一遇到有敵意的狗隻，要保持冷靜，移開視線，慢慢後退，不要尖叫、轉身跑、或與直接眼神接觸，以免激發狗隻追捕本能。