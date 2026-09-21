沈曉榆奪亞運2026香港第一金　羅淑佩讚超卓：全港市民都引以為傲

名古屋亞運｜亞運2026｜愛知名古屋亞運今日（21日）港隊在早上即傳來好消息：沈曉榆在女子武術長拳項目進入決賽，並奪得港隊在今屆亞運首面金牌。文化體育及旅遊局局長羅淑佩隨即發文恭賀沈曉榆勇奪金牌，讚沈曉榆在賽事中表現出色，專注投入、技巧超卓，為中國香港隊先拔頭籌取得本屆亞運第一金，全港市民都引以為傲。羅淑佩又指中國香港代表隊有了好開始，祝願港隊運動員在本屆亞運中大展光芒，締造更多佳績。



亞運武術｜沈曉榆奪今屆第一金。（趙子晉攝）

亞運開幕前，港隊已視女子長拳為爭金項目。沈曉榆在16名選手中「尾二」出場，當時隊友楊子瑩已完成賽事，取得取得9.703分，惟鐵定三甲不入。猶幸沈曉榆頂住壓力，以9.713分完成整套動作，只要最後一名出場的印尼選手不超過9.713分，沈曉榆便肯定封后。

沈曉榆奪亞運第一金。（趙子晉攝）

沈曉榆奪亞運第一金。（趙子晉攝）

沈曉榆奪亞運第一金。（趙子晉攝）

結果印尼選手以9.603分完成賽事，沈曉榆三戰亞運，終於圓夢，這面金牌也是香港隊今屆亞運第一金。隊友楊子瑩最終排名第五。

亞運武術｜楊子瑩。（趙子晉攝）

今屆是沈曉榆第三次出戰亞運，她在過去兩屆均與獎牌無緣；去年世大運則在長拳、劍術及槍術全能奪金，並於世錦賽長拳堯后。今屆她沒有參與劍術槍術全能，專注長拳，終於站上亞運頒獎台最高級；她在早前的開幕禮亦被選為香港代表團持旗手，今屆亞運可說是「雙重圓夢」。

沈曉榆奪亞運第一金。（趙子晉攝）