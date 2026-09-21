沈曉榆奪亞運2026香港首金　李家超祝賀：背後是無數寒暑刻苦訓練

名古屋亞運｜亞運2026｜愛知名古屋亞運今日（21日）港隊在早上即傳來好消息，沈曉榆在女子武術長拳項目奪得港隊在今屆亞運首面金牌。行政長官李家超在社交專頁發文祝賀港隊勇奪本屆亞運首金，又讚揚沈曉榆於名古屋亞運武術女子長拳賽事氣勢如虹，憑藉出色的武術和完美的發揮，並指其一招一式背後是無數寒暑的刻苦訓練，而站上亞運賽場，沈展現的是中國香港運動員永不言敗的拼搏精神。



行政長官李家超（左二）9月21日在社交專頁發文祝賀港隊勇奪本屆亞運首金；圖為李家超2026年8月2日參與「全民運動日2026」活動。（李家超FB）

亞運武術｜沈曉榆奪今屆第一金。（趙子晉攝）

李家超指沈曉榆以精湛招式為香港爭光 全城同賀

李家超在貼文衷心祝賀沈曉榆為港隊奪得今屆首面金牌感到自豪，指作為亞運開幕禮港隊持旗手，沈曉榆以精湛招式為香港爭光，全城同賀。

李家超又指，亞運賽事才剛剛打響，港隊旗開得勝，分別於 4×100 米自由泳接力賽、空手道女子個人形、空手道男子個人形、三項鐵人混合接力賽勇奪獎牌，成績可喜。李家超祝願中國香港代表團健兒們繼續加油，在餘下賽事全力以赴，再創佳績。

沈曉榆奪亞運第一金。（趙子晉攝）

沈曉榆奪亞運第一金。（趙子晉攝）

沈曉榆奪亞運第一金。（趙子晉攝）

亞運武術｜楊子瑩。（趙子晉攝）

今屆是沈曉榆第三次出戰亞運，她在過去兩屆均與獎牌無緣；去年世大運則在長拳、劍術及槍術全能奪金，並於世錦賽長拳堯后。今屆她沒有參與劍術槍術全能，專注長拳，終於站上亞運頒獎台最高級；她在早前的開幕禮亦被選為香港代表團持旗手，今屆亞運可說是「雙重圓夢」。

沈曉榆奪亞運第一金。（趙子晉攝）