蔡天鳳遺產｜曼克頓山豪宅10個月兩度易手　維持3800萬原地踏步

28歲名媛蔡天鳳Abby Choi，遭揭發在大埔村屋被殺慘遭殺害，蔡天鳳名下部份遺產近年已經在市場沽出，而最新更有再度易手個案。原由蔡天鳳持有的荔枝角曼克頓山豪宅單位，在2025年6月份由蔡天鳳母親張燕花、丈夫譚方駿作為遺產管理人承繼單位。



不過該單位在2025年10月已率先以3,800萬元沽出予一間註冊有限公司。其後該單位在4個月內至少3次被抵押「借財仔」，而該單位在今年8月初再次易手，惟成交價維持3,800萬元，低於估價接近六百萬元，同時跑輸同期樓市升幅9%。



8月初3800萬易手、呎價2.08萬

上述單位為曼克頓山1座高層A室，實用面積1,826平方呎，在2026年8月初以3,800萬元沽出，呎價20,810元。新買家則為MASTER MOUNT LIMITED，公司董事姓林。

去年10月遺產形式易手 作價同為3800萬

惟值得留意，上述單位目前業主為（昌旺控股有限公司CHEUNG WONG HOLDINGS LIMITED），公司董事姓鍾，於2025年10月以3,800萬元，向蔡天鳳母親張燕花、丈夫譚方駿買入該遺產單位。其後單位在2025年11月至2026年3月期間，至少3次被抵押「借財仔」。

低於估價接近六百萬

據網上銀行估價，上述單位最新估價為4,393萬元，意味最新成交價3,800萬元，較估價大幅低13.5%或593萬元。

樓市上升9%、蔡天鳳昔日單位樓價卻原地踏步

此外，值得留意，2025年10月份差估署私樓樓價指數為294.9點，而直至2026年7月份，該指數已升至321.5點，累積升幅高達9%。上述數字反映蔡天鳳曾持有的曼克頓山豪宅，過去10個月「樓價原地踏步」，完全未有跟隨大市錄得上升。

荔枝角曼克頓山。（資料圖片／鄧栢良攝）

「譚仔五哥」譚澤均、家姑邱美鳳2010年買入價3212.8萬

資料顯示，蔡天鳳家翁「譚仔五哥」譚澤均及家姑邱美鳳，早在2010年以3,212.8萬元購入單位，其後在2018年再以4,100萬元轉讓予蔡天鳳。而在2025年6月份，單位由蔡天鳳母親張燕花、丈夫譚方駿在今年6月作為遺產管理人承繼。

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