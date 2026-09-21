醫委會改革｜醫學會：九成會員反對削選舉醫生席位　憂損害獨立性

政府提出修訂《醫生註冊條例》，包括改革醫委會組成及申訴處理機制。香港醫學會早前向立法會遞交建議書指出，反對草案中削減選舉醫生席位，擔憂增加政府委任席位損害醫委會獨立性；又指「有條件執業」罰則中未列明最長期限、定期覆核或後續的解除機制，或導致醫生面臨無限期的執業限制。



政府提出修訂《醫生註冊條例》，包括改革醫委會組成及申訴處理機制。（資料圖片）

指「有條件執業」處分可能導致無限期執業限制

雙非嬰兒腦癱案拖延16年，引起社會討論，也讓當局重新討論修訂《醫生註冊條例》，以改革醫委會，新例中包括增加業外委員、觸犯國安法者直接永久除牌等。

新例中亦包括廢除緩刑，並新增「有條件執業」處分，即醫生仍能持牌，但限制其某部分操作。醫學會認同該處分更具針對性，惟該條文在起草上有缺陷，包括未列明法定最長時限、定期覆核機制或解除條件的後續申請程序，這可能導致醫生面臨無限期的執業限制。另外，草案未列明違反「有條件執業」的法律後果，冀當局釐清。

稱近九成會員反對減少由選舉產生醫委會席位

醫學會又公布會員對草案看法的調查結果，當中顯示近九成受訪者反對減少由選舉產生的醫委會席位。新草案將賦予醫衞局局長發出指示的行政監督權力，有78%受訪者認為此舉將損害醫委會作為專業自我監管機構的地位。

另外，調查中有55.6%的受訪者同意病人組織，以及公眾應繼續有直接選舉產生的代表在醫委會內。