醫委會改革｜病人組織委員關注「調查組」過半是醫生　削公眾討論

政府提出改革醫委會及修訂《醫生註冊條例》，包括增加業外委員比例、取消被裁定專業失當醫生的緩刑，及設醫務調查組及醫務審裁團等。醫委會委員、香港病人政策連線主席林志釉關注，調查組5名成員中，有過半數為醫生，或減少公眾對討論案件的參與。



政府提出改革醫委會及修訂《醫生註冊條例》，包括增加業外委員比例、取消被裁定專業適當醫生的緩刑，及設醫務調查組及醫務審裁團等。（資料圖片/廖雁雄攝）

林志釉關注，醫務調查組非醫生成員少過醫生成員，或導致由醫生主導討論案件。 （資料圖片 / 黃寶瑩攝）

林志釉憂調查組醫生主導 部份個案未能妥當討論

政府擬設醫務調查組及醫務審裁團，負責調查投訴及作出裁決，取代現時初步偵訊委員會及研訊小組。調查組及審裁團各設5人，至少3人須是醫生。香港病人政策連線主席林志釉關注，非醫生成員少過醫生成員，或導致由醫生主導討論案件，減少公眾參與，令部份個案未能妥當討論，認為情況不理想。

政府又提到，將規定醫委會必須公布處理申訴程序中，特定步驟的目標時限，如果超出時限要向申訴人及被投訴醫生解釋。林志釉認為設置時間指標的做法「奇怪」，因為往往有許多難以控制的因素導致延誤處理投訴，包括投訴人未有提交足夠資料、專科醫生未必有時間接受咨詢等等。

他表示，能否加快處理投訴，關鍵在於秘書處有否足夠人手處理案件相關的文件。他舉例，秘書處一個月要處理的案件或達50幾宗，當中牽涉的文件可以長達一萬頁，形容人手緊絀。

劉澤星則認為，政府提出增加獨立審裁員，相信可增加處理投訴的效率。（資料圖片/黃寶瑩攝）

港大醫學院院長劉澤星指4級制罰則令業界更清楚明白專業失當處分

香港大學李嘉誠醫學院院長劉澤星認為，政府提出增加獨立審裁員，現時醫委會研訊有好多樽頸位，例如審裁員不足、收集證據有限制，希望改革可增加處理投訴的效率。他又指，將來280名審裁員中，有170人為業外審裁員，佔整體約6成，相信會平衡業内外聲音。就政府設置4級制罰則，他認為會令業界更清楚明白專業失當的處分。