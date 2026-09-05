醫委會改革｜逾四成投訴無關專業　盧寵茂：日後將篩走加快處理

近年多場醫療爭議令醫務委員會運作備受關注，促使政府再次提出修訂《醫生註冊條例》，改革醫委會以更有效履行法定職能，縮短處理投訴個案時間。醫務衞生局局長盧寵茂今日（5日）表示，近兩年數據顯示，逾四成投訴個案與醫生專業行為無關，改革後會篩走無關的投訴，可加快程序處理，有信心可以完成指標。



圖為醫務衞生局局長盧寵茂。（立法會）

有人因醫生鄰居單位嘈吵而投訴到醫委會

盧寵茂今日出席電台節目時表示，當局發現近兩年有約四成醫委會投訴個案，屬所涉無聊或者完全沒有證據，有部分投訴不牽涉醫生的專業行為。他提到，有投訴人因為樓上單位的醫生嘈吵，因為對方是醫生而投訴至醫委會。

他指，改革申訴機制後會篩走與醫生專業行為無關的投訴，預計由申訴至完成研訊的平均時間，可由以往平均三年半，縮短至兩年半。不過，他不排除有個案需要更長時間，特別是較為複雜，甚或涉及刑事，以及要作死因研訊的個案。

他又稱，由於涉及醫生的投訴有機會牽涉法律程序，政府不會就研訊處理的總體時間設定時限，不過會就行政程序設定時限，例如申訴人提出法定聲明時間、專家證人提交報告的期限等。

（夏家朗攝）

料夏季流感較厲害 籲接種疫苗

另外，盧寵茂又指今年本港未有出現冬季流感高峰，雖然預料夏季流感季節會較為厲害，但暫時未見出現流感與新冠病毒出現雙高峰的情況，呼籲最重要是接種疫苗。他又表示，流感疫苗接種計劃很快會展開，九成九以上學校已參加了外展疫苗接種計劃。