十一黃金周｜海關旅監局巡視旅客購物熱點　提醒商戶合規經營

十一黃金周將至，香港海關聯同旅遊業監管局今日於尖沙咀及紅磡等多個旅客購物熱點巡查，並向多間已註冊商戶宣傳合規經營原則，提醒必須嚴格遵守《商品說明條例》的規定。



十一黃金周將至，香港海關聯同旅遊業監管局今日於尖沙咀及紅磡等多個旅客購物熱點巡查及宣傳。（香港海關Facebook）

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海關「快速行動隊」將為受誤導旅客作出適時跟進

海關今午聯同旅監局到尖沙咀及紅磡等多個旅客購物熱點巡查，向多間已註冊商戶宣傳合規經營原則，提醒必須嚴格遵守《商品說明條例》的規定。

海關指，其「快速行動隊」會為受到不良營商手法誤導的旅客作出適時跟進，並會持續加強巡查及提高執法力度，嚴厲打擊一切不良營商行為，同時透過多種渠道向公眾宣傳《商品說明條例》，提升市民和旅客的防騙意識。

海關另提醒消費者如懷疑遇到不良營商行為，應拒絕進行交易及立即向海關舉報。

舉報懷疑違反《商品說明條例》的途徑：

海關二十四小時舉報熱線 (852) 182 8080

舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）

網上舉報罪案表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002)

罪案舉報郵柬、傳真 (852) 2543 4942或郵寄，詳情請參閱香港海關網頁 (www.customs.gov.hk)

