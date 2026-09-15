十一黃金周｜李家超嚴打強迫購物　違規導遊將釘牌　嚴懲違規商店

撰文：林遠航
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十一黃金周將至，行政長官李家超今天（15日）表示，政府已協調旅遊、交通與政府各相關部門，呼籲社會各界共同配合，以好客態度來迎接各地旅客。他又指，政府將會嚴厲打擊旅遊業界強迫購物行為，相關部門將會採取具體行動，一旦發現旅行社或導遊有違規行為，不排除取消其註冊資格；對於違規的註冊商店，同樣會依法嚴懲。

2026年9月15日，行政長官李家超出席行政會議前會見傳媒。( 方承恩攝）

加強天氣、交通、大型活動資訊發放

李家超出席行政會議前指，政務司司長與文化體育及旅遊局局長已親自召開跨部門統籌會議，協調旅遊業界與政府各相關部門，特別針對各出入境口岸的運作情況作部署，黃金周開始後，保安局轄下的「事故監察及支援中心」也將同步啟動。

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李家超又指，政府會加強資訊的發放，例如天氣狀況、交通安排、大型活動資訊，以及各口岸的實際通關情況，旅發局已設立了專屬網頁，提供即時旅遊資訊服務。旅遊熱點例如海洋公園、迪士尼等，將視情況延長開放時間並增加服務人手；西貢破邊洲已經實施旅客登記系統以控制管理人流，漁護署也將增派人手維持秩序。另外，政府已與港鐵等公共交通服務機構緊密協調，妥善安排營運時間與班次。

2026年9月15日，行政長官李家超出席行政會議前會見傳媒。( 方承恩攝）

李家超：絕不妥協嚴打強迫購物　違規導遊將釘牌

最近接連有旅行社涉嫌強迫旅客購物，李家超強調政府將會嚴厲打擊這類行為，稱對於維護香港旅遊聲譽極為關鍵，政府絕不妥協，相關部門將會採取具體行動，一旦發現旅行社或導遊有違規行為，不排除取消其註冊資格；對於違規的註冊商店，同樣會依法嚴懲。他又呼籲社會各界共同配合，以好客態度來迎接各地旅客。

幗名旅遊、伯爵旅行社及導遊孫觀英，涉在今年接待內地團期間威迫團友購物，遭到「釘牌」。涉事旅行代理商幗名旅遊的通訊地址，為香港旅遊促進會位於紅磡商業中心的會址。（香港旅遊促進會FB圖片）

旅監局早前公布幗名旅遊、伯爵旅行社及導遊孫觀英，今年接待內地團期間，未有採取一切合理步驟，確保團友不受威迫購物，涉事導遊更作出威脅言論，威迫旅客購物，該兩間旅行社及該導遊已「釘牌」。

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