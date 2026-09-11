十一黃金周｜文體旅局開會統籌預備接待旅客　締造良好旅遊體驗

十一內地國慶黃金周將至，文體旅局今日（11日）召開會議，統籌一連七日內地國慶黃金周（10月1至7日）接待訪港旅客的預備工作。羅淑佩指，國慶黃金周是本港旅遊旺季，預計大批內地旅客訪港，政府各部門和相關機構正積極緊密合作，及早準備和部署，



文體旅局召開會議，統籌內地國慶黃金周接待訪港旅客的預備工作，局長羅淑佩主持會議。（政府新聞處圖片）

會議由局長羅淑佩主持，除警務處、入境處、海關、運輸署、衞生署、漁護署及多區民政事務處等政府部門代表外，多個旅遊相關機構包括旅遊業監管局、旅遊發展局、旅遊業議會、西九文化區管理局、主要旅遊景點及酒店業等亦有派員出席。

羅淑佩指，國慶黃金周是本港旅遊旺季，預計訪港旅客會明顯增加。政府各部門和相關機構正積極緊密合作，及早準備和部署，並與內地相關對口單位加強協調和溝通，盡力為訪港旅客在黃金周期間締造良好的旅遊體驗。

在執法方面，繼今年4月及6月撤銷一間旅行社和兩名導遊的牌照，並於八月暫停一間註冊商店註冊30日後，旅監局再於9月7日以涉及威迫購物為由，撤銷兩間旅行社及一名導遊的牌照。黃金周期間將有大批旅客訪港，政府相關部門及有關機構會繼續加強執法工作，保障旅客權益，提升旅客來港旅遊的信心。

適逢內地中秋節長周末（9月25至27日）將至，預計期間訪港旅客會有所增加。羅淑佩請各政府部門、相關機構及旅遊業界同樣需要為迎接這些訪港旅客做好準備。

相關單位會繼續在內地國慶黃金周前保持密切溝通，為迎接訪港旅客的不同環節籌劃及推進各項預備工作，並適時向政務司司長主持的節慶安排跨部門工作小組匯報最新情況。