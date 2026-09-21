亞運會2026｜港隊今日奪2金1銀3銅　李家超及羅淑佩同祝賀

香港運動員今日（21日）在名古屋亞運會奪得兩金、一銀、三銅，特首李家超及文體旅局局長羅淑佩分別表示祝賀。



李家超特別祝賀武術代表沈曉榆於武術女子長拳賽事奪金，表示對方一招一式背後是無數寒暑的刻苦訓練，展現了香港運動員永不言敗的拼搏精神。羅淑佩則形容，「女飛魚」何詩蓓在女子200米自由泳奪金，「全港市民也感到振奮」。



沈曉榆奪港隊於今屆亞運第一金。（趙子晉攝）

港隊今日取得以下六面獎牌：

金牌

游泳：女子200米自由泳（何詩蓓）

武術：女子長拳（沈曉榆）



銀牌

游泳：男子50米自由泳（何甄陶）



何甄陶。（楊宇翹攝）

銅牌

三項鐵人：混合接力賽（韋祺、奧斯卡、彭詩雅和羅競賓）

空手道：女子組手68公斤以下（黃卓莉）

空手道：男子個人形（洪晧崴）



港隊於三項鐵人奪得混合接力銅牌。（路透社）

洪晧崴在空手道男子個人形為港隊增添一面銅牌。（路透社）

李家超形容武術代表沈曉榆「氣勢如虹」

李家超特別祝賀武術代表沈曉榆於武術女子長拳賽事奪金。他形容對方「氣勢如虹」，亦表示一招一式背後是無數寒暑的刻苦訓練，展現了香港運動員永不言敗的拼搏精神。他指港隊於多個項目繼續全力出戰、高歌猛進，祝港隊健兒們繼續加油，在餘下賽事全力以赴，再創佳績。

羅淑佩讚何詩蓓展示非凡實力、何甄陶拼勁十足

羅淑佩則表示，何詩蓓展示非凡實力，成功衛冕金牌、為港爭光，全港市民也感到振奮；何甄陶拼勁十足，再次奪銀；而由韋祺、奧斯卡、彭詩雅和羅競賓組成的團隊同心協力奪銅，亦是港隊連續三屆亞運在此項目上取得獎牌，成績令人鼓舞；黃卓莉和洪晧崴表現出色，發揮水準，為空手道隊在今屆亞運取得第二及第三面獎牌。她預祝香港運動員在亞運繼續創出佳績。