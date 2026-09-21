百名美國青年訪華聯名致信　習近平覆信勉勵中美青年成友好傳承者

「青年夥伴國際交流計劃．2026中美青年亞太同心之旅」於9月初舉行，近百名來自美國10所大學的青年學生於活動後聯名致信國家主席習近平，分享在華交流期間的所見所聞及感受，獲習近平覆信勉勵。



習近平在回信中對青年朋友在中國的交流體驗表示欣慰，勉勵兩國青年成為中美友好合作的傳承者、維護者和發展者，促進兩國人民相知相親，為建設更加美好的世界貢獻青春力量。



一百名美國青年學生走進故宮、天壇、長城、尼山聖境及孔廟孔府，親身感受中華文明的歷史底蘊與文化魅力。（主辦機構提供圖片）

由北京市民間組織國際交流促進會與信和集團創辦人黃廷方慈善基金主辦的「青年夥伴國際交流計劃．2026中美青年亞太同心之旅」，匯聚170名中美青年，包括來自哈佛大學、哥倫比亞大學、芝加哥大學及華盛頓大學等10所美國大學的近百名青年學生，以及中國清華大學、曲阜師範大學的學生。

9月1日至7日為期7天的行程，活動覆蓋濟南、曲阜、北京三地。主辦機構表示，從尼山聖境、孔府、孔廟裡儒家思想的深厚底蘊，到故宮、天壇、慕田峪長城中東方哲學的生動表達，兩國青年在不同文明載體中讀懂了中華文明的豐富層次。

美國青年走訪亦莊機器人大世界及小米汽車工廠，近距離了解人形機器人、智能製造及創新科技發展，感受中國創新發展的蓬勃活力。（主辦機構提供圖片）

主辦機構表示，從亦莊機器人大世界裏人形機器人的操作，到北京市高級別自動駕駛示範區技術商業化的落地路徑，再到小米汽車工廠新能源汽車的智慧製造生產線，兩國青年直觀感受到中國「新質生產力」的動能，兩國青年的對話互動，則讓大家在思想碰撞中增進友誼。

一百名美國青年學生走進故宮、天壇、長城、尼山聖境及孔廟孔府，親身感受中華文明的歷史底蘊與文化魅力。（主辦機構提供圖片）

在曲阜師範大學，中美青年從《論語》中「和而不同」的古老智慧延伸至當代跨文化交流中「尊重差異」的現實命題；在清華大學，兩國青年圍繞青年責任、科技創新、亞太合作等時代議題展開深度交流，在觀點的碰撞與交融中凝聚共識。活動最後一日，中美青年在2014年APEC會址北京雁棲湖攜手種下象徵友誼長青的「青年夥伴林」，寓意兩國青年友誼薪火相傳。

主辦機構表示，百名美國青年在活動即將結束之際，聯名致信國家主席習近平，表示是次中國之行讓他們深入了解中華優秀傳統文化和當代國家發展成就，希望成為「跨越太平洋的友誼使者」，回國後把在中國的所見所聞分享給更多人，包括旅程中的珍貴照片、真實體驗、新結交的朋友，以及改變固有看法的難忘經歷。

信和集團主席黃永光衷心感謝習近平主席在百忙之中親自覆信。（資料圖片）

黃廷方慈善基金董事、信和集團主席黃永光說：「習主席給美國青年回信，我們和參加活動的170多個中美學生一樣，倍感無限光榮，備受鼓勵。」他衷心感謝習近平主席在百忙之中親自覆信，形容充分體現習主席對青年工作的高度重視，以及對中美青年交流和民間友好往來的深切關懷。

他又説，習主席一直心繫青年、着眼未來，回信情真意切、語重心長，既是對中美青年的巨大鼓舞，更寄託了對促進中美人民相知相親、推動兩國關係行穩致遠的殷切期望，令人深受感動。他表示，將牢記習主席教導，不斷努力，從自身做起，充分發揮香港作為超級聯繫人的獨特角色，未來爭取組織更多國際青年到中國參訪交流，當好民間外交的友好使者。