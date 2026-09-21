彭博：習近平訪美擬重啟天然氣進口　一年60億美元合約互利雙方

中國國家主席習近平將於本周三至周五（23至25日）訪問美國。據彭博社（Bloomberg）21日報道，中國有可能恢復每年約60億美元（約468億港元）的美國天然氣（LNG）進口。



美國是世界最大的天然氣出口國，而中國是世界最大的天然氣進口國。但自從美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2025年2月發動關稅戰後，北京對美國能源加徵15%報復關稅，中國自此幾乎停滯進口美國天然氣，企業仍履約但將部分天然氣轉售歐亞，以避免支付15%關稅。

17.4萬立方米LNG船「遠海綠洲」號 （滬東中華）

報道指，有跡象表明中國企業正為即將到來的政策變化做準備，中國燃氣上週同意2030年起採購美國LNG 20年。另有其他中企上週在泰國曼谷的天然氣大會上與美國出口商進行討論。

此舉將互利中美兩國。因波斯灣運輸受阻，中國最大的天然氣供應國卡塔爾幾近斷供。對華盛頓而言，年期通常達數十年的天然氣合約恰好符合美國企業的擴產需求，而且可改善中美之間的貿易逆差數字。

根據彭博社推算，中國現有美國天然氣合約達到約1400萬噸一年，長期價約60億美元。如果再加上現貨採購，金額還會更高。