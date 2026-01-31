警察畢業｜鄧炳強舉習近平少時艱苦經歷為例 籲警員「自找苦吃」
撰文：吳美松
出版：更新：
警察學院今早（31日）舉行結業會操，15名見習督察和248名學警參與結業會操。保安局局長鄧炳強致辭時指，外部敵對勢力及反中亂港分子對抗不停，提醒警員要盡忠職守。鄧炳強指警員要宅心仁厚，亦要善用新科技等積極為香港發展求變。
他又以中共中央總書記習近平少年時於延安梁家河村的艱苦經歷為例，勸勉警員要「自找苦吃」，不是「被動吃苦」。
鄧炳強：反中亂港分子不會停 警員須謹守崗位
鄧炳強今早在警察學院檢閱畢業的見習督察和學警，共10男、5女見習督察和198男、50女學警參與結業會操。他在致辭時表示，時代、環境在變，犯罪和調查案件的方法同樣在變，但警察的使命、忠誠、維護法治的決心及服務社會的承諾並不會改變。
他又指，成為稱職警員要有堅不可摧的「鐵骨」、宅心仁厚的「仁心」及識變的「慧眼」三個要素。外部敵對勢力的打壓，及反中亂港分子不會停下，警員須謹守崗位、盡忠職守。鄧炳強以中共中央總書記習近平少年時於延安梁家河村的艱苦經歷為例，習近平未到16歲時，在該村插隊，種地、拉煤、挑糞，各類苦工都做過，歷時七年，勸勉警員要「自找苦吃」，不是「被動吃苦」。
宏福苑火災有警員徒手挖掘遺體 稱警員要宅心仁厚
鄧炳強表示，警員要宅心仁厚，並舉例指有警員在大埔宏福苑火災中，為保持遺體的完整而徒手挖掘遺體。他認為這份「對生命的尊重、對苦難的共情」，是警隊珍貴的仁心。
鄧炳強最後說，面對不斷改變的犯罪手法和外部環境，為香港發展，警員要善用新科技、新知識等積極求變，及培育自覺服務國家大局的意識。
