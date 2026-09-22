荷里活廣場兇殺案｜被告妄想遭恥笑施襲　事主母痛心拒輔導保記憶

患精神分裂的無業漢，2023年在鑽石山荷里活廣場把兩名不相識的女子斬死。他原被控謀殺罪 (HCCC2/2026)，他今(22日)在高等法院，基於減責神智失常，承認誤殺罪，被判無限期醫院令。案情透露他當時覺兩名事主在恥笑他，他想教訓兩人而施襲。



法官判刑時稱，兩名事主當時只是在逛街，卻遭到兇狠地襲擊，指事件是悲劇，又透露其中一名事主的母親，指事件引起的傷痛，是她和女兒現時的唯一聯繫，故不欲治療消去這傷痛。法官稱尊重家人決定，但指回憶應是開心的，希望她們會再考慮接受輔導。



被告出庭時神情平靜

被告司徒成光，43歲，原被控於2023年6月2日在荷里活廣場3樓謀殺女子方曉彤（26歲）和女子劉繼禧(22歲）。被告基於減責神智失常，承認誤殺罪，獲控方接納。短髮的被告今架上眼鏡，身穿啡色T恤，神情平靜。

被告司徒成光在商場用刀刺死兩名陌生女子，今被判無限期醫院令。(網上圖片)

被告在商場內突向兩名女事主施襲，對她們的家人造成極大傷痛。

法官斥手段兇殘：事主經歷極其恐怖

法官判刑時形容本案是悲劇，兩名事主當時只是在逛街，不應在如此年輕時痛苦地失去性命。被告兇狠地襲擊兩名事主，兩人均有多處刀傷，其中方的胸和腹腔被刺穿，劉則是肝臟被刺穿。從事主的傷勢可見，可想像她們在涉案時的經歷恐怖。法官亦稱讚涉案廚師英勇，不顧自己安危，阻止被告。

家屬創傷深重 劉母寧留傷痛連繫愛女拒絕輔導

法官引述創傷報告時指，兩名事主的母親，均不願接受輔導，其中劉母有創傷後遺症。劉母指事件引起的傷痛，是她和女兒現時的唯一的聯繫，她不欲治療消除其傷痛，怕會連這連繫也失去。法官稱尊重劉母的決定，但稱掛念家人，不應是痛楚，而應是開心的回憶，望她們再考慮是接受輔導。

案發後不少市民有到事發地點悼念死者

報告建議判被告無限期醫院令

法官又指，被告的精神科報告，建議判被告無限期醫院令，以保護被告和社會。法官指判醫院令合適，遂接受報告建議，判被告無限期醫院令。庭上透露，被告自2012年起失業，依靠綜援維生，2019年破產。

被告買刀後突向兩事主施襲

案情指，被告案發日下午5時許進入荷里活廣場。他先從2樓的家品店買壽司刀，隨即拆下包裝，離開家品店時已手持該刀。他其後到3樓，遇上兩名事主走出化妝品店。此時，有人聽到女聲大叫：「快啲走……唔好打……」並見被告和兩名事主糾纏及倒地。期間被告用刀刺事主方曉彤的胸和腹，劉繼禧試圖推走被告及拉走方時，遭被告追上，被告繼續刺方，劉阻止不果。方不省人事後，被告追著劉並向她施襲。

▼6月2日 兇殺發生時，廚師輝哥曾拿凳看管被告至警察到場▼



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酒樓廚師持雙凳捨身擋兇

這時一名餐廳廚師雙手持凳，試圖阻止被告。被告把劉按在地上，並用刀刺她的胸腹7、8下。被告站起來時，廚師用凳打被告。被告其後停手，並持刀站著，廚師看管他直至警員到達。被告在警員要求下放下刀及被制服。兩名事主被送院救治，其後同告不治。閉路電視片段所見，被告分別刺向方和劉24和6刀，另可能刺了兩人分別7和3刀。

認為被事主恥笑因而襲擊她們

被告在首個錄影會面中，聽到案情便哭泣，並要求律師陪同。他在第二個會面稱不需律師陪同，並指兩名事主當時恥笑他，觸怒了他。被告因此襲擊她們，讓她們吸取教訓。

買刀時已感不快想找人攻擊

被告在第三個錄影會面指，他付錢買刀前感到不快，因此想找人攻擊，但沒有特定目標。他遭兩名事主恥笑後，向她們襲擊並感到如釋重負。此外，被告指過去兩、三天天氣炎熱，令他煩躁。

2020年曾持刀恐嚇兄長判入小欖兩個月

案情亦提及，被告曾用刀威嚇兄長並施襲，因1項管有攻擊性武器和3項襲擊致造成身體傷害罪，於2020年被判2個月醫院令。他在小欖精神病治療中心完成該醫院令後，被轉送葵涌醫院，被診斷患有精神分裂。他於2020年12月出院，需定期接受監管。被告曾就此提出上訴，但遭駁回。精神科醫生認為，被告是次犯案時精神分裂復發，他因此受影響。