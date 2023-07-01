授勳｜荷里活廣場兇案廚師輝哥板凳阻兇徒獲英勇勳章：惜救人不成

香港回歸踏入26周年，政府今日（7月1日）公布授勳及嘉獎名單，當中最矚目為6月初鑽石山荷里活廣場兇案的五名挺身而出的英勇市民。當中廚師「輝哥」何兆輝憑兩張板凳阻嚇兇徒，獲頒銅英勇勳章；另有4名市民在現場為兩名受襲女徒人急救，均獲頒發行政長官社區服務獎狀。

「輝哥」得悉獲授勳後，仍如常在酒樓上班。他表示，兩名受害人最終不治，他即使授勳亦無喜悅之情，起初亦不想接受此「虛榮」：「一啲都唔開心，如果嗰兩位人士真係無事，有冇獎都好，我會開心一世。」他說是在友人安慰後才安然接受勳章，希望能藉此傳播正能量，讓市民記得曾有「傻佬」在斬人案中挺身而出，以鼓勵市民在危急關頭守望相助。



友人一句話令輝哥拒絕到接受：可為港人帶來正能量

根據政府公布的授勳名單，何兆輝獲頒授銅英勇勳章，以表現揚他奮不顧身的高尚情操。當局指，鑽石山荷里活廣場發生的襲擊兇殺案中，在附近酒樓工作的何兆輝聽到尖叫聲後，到酒樓外查看，並勇敢地以椅子阻嚇疑兇，以阻止他繼續向受害人施襲，表揚他即使生命受威脅，仍以椅子作防護留在現場，防止疑兇在警方到達前逃走，充份展現其英勇和無私精神。

輝哥昨日（6月30日）如常上班，他在酒樓門外受訪指，數日前已得悉授勳消息，但卻毫無喜悅之情，強調自己當日只是盡本份，但最終無法救受害的兩位女士，根本不值得此殊榮。

一啲都唔開心，如果嗰兩位人士真係無事，有冇獎都好，我會開心一世，係真嘅，呢啲都係虛榮。 獲頒銅英勇勳章廚師何兆輝

他透露，友人安慰他授勳可為港人帶來正能量，才安然接受銅英勇勳章。

希望呢個正能量大家都傳開去，大家都係香港市民，應該要守望相助，喺安全情況下幫下人。 獲頒銅英勇勳章廚師何兆輝

6月2日，輝哥身穿白色廚房工作服、手持兩張圓凳救人。警察到場後，他便離開。（網上影片截圖）

輝哥憶當事心情：我好嬲，淨係想阻止兇徒

輝哥憶述事發時的心路歷程，形容當時思緒很簡單，「其實我當時冇諗啲過咩嘢，有人話我諗咩，其實電光火石我諗過咩嘢……唔知點解我好嬲，一個人點解要傷害一個人，我好嬲，淨係想阻止佢，冇其他嘢要諗。」

他又慨嘆兇手處境淒涼，「其實佢都真係好慘，一般人正常無端端喊咩鬼？我都戥佢……佢都好淒涼。」悲劇已發生近一個月，他希望社會能走出陰霾，「咁兇狠咁兇殘，大家盡量淡化咗佢，但係希望大家都知發生咁嘅事，有個『傻佬』走出來幫下人，傳遞呢方面嘅訊息。」

被問及香港近日接連發生斬人案，輝哥則寄語市民應守望相助，「我能力有限，64歲嘅人體力有限，最好希望大家喺安全情況下，市民應該做返啲應該要做嘅野。」

▼6月2日 荷里活廣場兇殺案，市民協助救援傷者▼



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4名市民為受害者急救獲「行政長官社區服務獎狀」

當日亦有4名市民在現場為受害者急救，而獲政府頒發「行政長官社區服務獎狀」，包括吳嘉裕、胡卓豪、陳海杰和關寶欣。當局指，4日在荷里活廣場事件中表現無私，即使疑兇仍在現場，仍然為受害人急救，殊堪嘉許，故特頒獎狀，以示嘉勉。

政府發言人指，特首李家超感謝何兆輝英勇面對疑兇，以圖阻止他繼續襲擊他人，亦感謝4位市民義不容辭在現場即時伸出援手，協助搶救受害人，故分別向他們頒發銅英勇勳章和行政長官社區服務獎狀。

今年合共有403人獲行政長官頒授勳銜及作出嘉獎，政府發言人指，特首衷心感謝所有得獎人士對香港的貢獻，希望他們繼續在其範疇盡展所長、服務社會。

▼6月4日 市民到荷里活廣場獻花悼念▼

