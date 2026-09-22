香港空運貨站「超級中國幹線」擴至越南　貨物經梧州來港運出海外

香港國際機場是全球最繁忙貨運機場之一，香港空運貨站有限公司（Hactis）今日（22日）公布，將「超級中國幹線」服務拓展至越南，為香港國際機場帶來更多貨量，進一步鞏固香港作為國際航空貨運樞紐的地位，該服務無縫連接越南、內地及香港，貨物由越南運抵廣西梧州後，經其公司的海關監管跨境貨車將貨物運抵香港，即越南企業及海外付貨人可透過香港通往國際市場，同時能為香港帶來額外的進出口貨量。



香港空運貨站有限公司「超級中國幹線」服務成功透過「跨境一鎖計劃」，完成全港首項無縫連接越南、中國內地及香港三地進口貨物試行服務方案，簡化清關手續和加快貨物轉關流程。（香港空運貨站有限公司圖片）

Hactis「超級中國幹線」服務拓展至越南 為香港機場增貨量

香港空運貨站有限公司（Hactis）公布，旗下提供物流增值服務之全資附屬公司，將「超級中國幹線」服務拓展至越南，為香港國際機場帶來更多貨量，進一步鞏固香港作為國際航空貨運樞紐的地位，惠及空運、物流業界及客戶，同時為越南企業及海外付貨人提供更便捷、具成本效益的物流及陸空聯運方案，締造多方共贏。

香港空運貨站有限公司介紹指，「超級中國幹線」 是連接香港機場與內地的定時定班海關監管陸路聯運服務，新推出的服務以此成熟模式為基礎，進一步將其跨境貨車服務網絡拓展至越南。

透過香港空運貨站有限公司「超級中國幹線」服務，貨物可由越南運抵梧州後，繼而經其公司的海關監管跨境貨車將貨物運抵香港。（香港空運貨站有限公司圖片）

貨物由越南運往梧州後 經Hactis的海關監管跨境貨車運抵香港

香港空運貨站有限公司與越南物流供應商U&I Logistics Corporation攜手合作，成功透過「跨境一鎖計劃」，完成全港首項無縫連接越南、內地及香港三地進口貨物試行服務方案。貨物由越南運抵廣西梧州後，繼而經其公司的海關監管跨境貨車將貨物運抵香港。

香港空運貨站有限公司並指，此服務將為香港帶來額外的進出口貨量，支持香港機場的貨運業務持續增長，並為貨運代理及物流服務供應商創造新商機，同時亦為越南企業及海外付貨人提供更多元靈活的選擇，透過香港及中國內地通往國際市場。

香港空運貨站有限公司公布將「超級中國幹線」服務拓展至越南，為香港國際機場帶來更多貨量。（資料圖片）

香港空運服務有限公司︰具備拓展至亞洲其他地區的潛力

香港空運服務有限公司執行董事陳樹華表示，在香港及中國海關的支持下，「超級中國幹線」已成為連接香港與內地、備受業界信賴的跨境物流方案。是次將服務拓展至越南，標誌著此聯運網絡首次延伸至中國以外地區，具備進一步拓展至亞洲其他地區的潛力，持續加強香港的區域聯通性。

陳樹華又指，新服務將越南連接至香港龐大的全球空運網絡，為客戶提供更多物流方案、路線選擇與彈性，同時為香港帶來額外貨量，並為物流業創造新的發展機遇。

香港空運貨站有限公司指新服務進一步鞏固香港作為國際航空貨運樞紐的地位。（資料圖片）

越南物流供應商︰通過香港進一步聯通國際市場

U&I Logistics Corporation行政總裁Nguyen Xuan Phuc表示，「超級中國幹線」是一項效率與成本效益兼具的創新方案，很高興能與香港空運服務有限公司合作，並參與其中，為越南企業開闢了海運及空運以外的全新物流路線，使貨物能夠透過陸路經內地與香港，進一步聯通國際市場，不僅提升跨境運輸的靈活性與可靠性，更為企業提供了多元選擇，相信此舉將有助促進越南與內地、香港的貿易往來，實現多方共贏。