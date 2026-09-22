香港空運貨站「超級中國幹線」擴至越南 貨物經梧州來港運出海外
香港國際機場是全球最繁忙貨運機場之一，香港空運貨站有限公司（Hactis）今日（22日）公布，將「超級中國幹線」服務拓展至越南，為香港國際機場帶來更多貨量，進一步鞏固香港作為國際航空貨運樞紐的地位，該服務無縫連接越南、內地及香港，貨物由越南運抵廣西梧州後，經其公司的海關監管跨境貨車將貨物運抵香港，即越南企業及海外付貨人可透過香港通往國際市場，同時能為香港帶來額外的進出口貨量。
Hactis「超級中國幹線」服務拓展至越南 為香港機場增貨量
香港空運貨站有限公司（Hactis）公布，旗下提供物流增值服務之全資附屬公司，將「超級中國幹線」服務拓展至越南，為香港國際機場帶來更多貨量，進一步鞏固香港作為國際航空貨運樞紐的地位，惠及空運、物流業界及客戶，同時為越南企業及海外付貨人提供更便捷、具成本效益的物流及陸空聯運方案，締造多方共贏。
香港空運貨站有限公司介紹指，「超級中國幹線」 是連接香港機場與內地的定時定班海關監管陸路聯運服務，新推出的服務以此成熟模式為基礎，進一步將其跨境貨車服務網絡拓展至越南。
貨物由越南運往梧州後 經Hactis的海關監管跨境貨車運抵香港
香港空運貨站有限公司與越南物流供應商U&I Logistics Corporation攜手合作，成功透過「跨境一鎖計劃」，完成全港首項無縫連接越南、內地及香港三地進口貨物試行服務方案。貨物由越南運抵廣西梧州後，繼而經其公司的海關監管跨境貨車將貨物運抵香港。
香港空運貨站有限公司並指，此服務將為香港帶來額外的進出口貨量，支持香港機場的貨運業務持續增長，並為貨運代理及物流服務供應商創造新商機，同時亦為越南企業及海外付貨人提供更多元靈活的選擇，透過香港及中國內地通往國際市場。
香港空運服務有限公司︰具備拓展至亞洲其他地區的潛力
香港空運服務有限公司執行董事陳樹華表示，在香港及中國海關的支持下，「超級中國幹線」已成為連接香港與內地、備受業界信賴的跨境物流方案。是次將服務拓展至越南，標誌著此聯運網絡首次延伸至中國以外地區，具備進一步拓展至亞洲其他地區的潛力，持續加強香港的區域聯通性。
陳樹華又指，新服務將越南連接至香港龐大的全球空運網絡，為客戶提供更多物流方案、路線選擇與彈性，同時為香港帶來額外貨量，並為物流業創造新的發展機遇。
越南物流供應商︰通過香港進一步聯通國際市場
U&I Logistics Corporation行政總裁Nguyen Xuan Phuc表示，「超級中國幹線」是一項效率與成本效益兼具的創新方案，很高興能與香港空運服務有限公司合作，並參與其中，為越南企業開闢了海運及空運以外的全新物流路線，使貨物能夠透過陸路經內地與香港，進一步聯通國際市場，不僅提升跨境運輸的靈活性與可靠性，更為企業提供了多元選擇，相信此舉將有助促進越南與內地、香港的貿易往來，實現多方共贏。