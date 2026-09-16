施政報告｜機場兩自動駕駛項目有進展 無人巴士料明年首季可載客
撰文：林遠航
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【施政報告懶人包、施政報告直播】行政長官李家超今日（16日）發表首份《五年規劃》，提到推動跨境自動駕駛發展。《施政報告》則提出，現時機場海天中轉大樓與轉機停車場之間正測試的自動駕駛私家車，將擴展至行駛港珠澳大橋。消息人士指，暫時只涉及香港段橋面。
至於來往港珠澳大橋香港口岸及11 SKIES的無人巴士，消息人士預計今年底至明年首季可落實商業化營運載客，屆時車上將無司機。
港珠澳大橋香港口岸及11 SKIES無人小巴無人小巴收費料不會太貴
《施政報告》指，預計今年內開始接受自動車營運商就個別項目商業化運作的申請。其中使用「航天走廊」來往港珠澳大橋香港口岸及11 SKIES的機管局無人小巴，預計今年底至明年首季可落實商業化營運載客，屆時車上將無駕駛員。至於收費，消息人士預期「唔會好貴」。
「文遠知行」3架自動駕駛私家車將擴展至行駛港珠澳大橋香港段橋面
《施政報告》又提出，現時機場海天中轉大樓與轉機停車場之間正測試的「文遠知行」三架自動駕駛私家車，將擴展至行駛港珠澳大橋，為首個跨境及高速公路的自動車應用場景。消息人士指，由於涉及香港與內地的不同法規，因此暫時測試範圍只在香港段橋面，期望長遠再擴至內地段入境珠海，正與內地作商討，包括自動車在高速公路駕駛的安全事宜。
政府又指，「粵車南下」會在明年第一季前擴展至廣東省所有21個城市。被問到每日200個的預約名額會否增加、粵車一次最多留港3日的規定會否延長、會否擴展至其他口岸，消息人士指仍需再評估，會先在現有基礎上再擴充。
另港府也會增加「港車北上」無需預約的日子。