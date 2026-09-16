施政報告｜機場兩自動駕駛項目有進展　無人巴士料明年首季可載客

【施政報告懶人包、施政報告直播】行政長官李家超今日（16日）發表首份《五年規劃》，提到推動跨境自動駕駛發展。《施政報告》則提出，現時機場海天中轉大樓與轉機停車場之間正測試的自動駕駛私家車，將擴展至行駛港珠澳大橋。消息人士指，暫時只涉及香港段橋面。



至於來往港珠澳大橋香港口岸及11 SKIES的無人巴士，消息人士預計今年底至明年首季可落實商業化營運載客，屆時車上將無司機。



行政長官李家超9月16日到立法會公布香港經濟和社會發展第一個五年規劃及新一份施政報告。(夏家朗攝)

機管局「航天走廊」自動駕駛公共運輸系統利用無人小巴接載旅客。（資料圖片）

機管局「航天走廊」自動駕駛公共運輸系統利用無人小巴接載旅客。（資料圖片）

港珠澳大橋香港口岸及11 SKIES無人小巴無人小巴收費料不會太貴

《施政報告》指，預計今年內開始接受自動車營運商就個別項目商業化運作的申請。其中使用「航天走廊」來往港珠澳大橋香港口岸及11 SKIES的機管局無人小巴，預計今年底至明年首季可落實商業化營運載客，屆時車上將無駕駛員。至於收費，消息人士預期「唔會好貴」。

「文遠知行」3架自動駕駛私家車將擴展至行駛港珠澳大橋香港段橋面

《施政報告》又提出，現時機場海天中轉大樓與轉機停車場之間正測試的「文遠知行」三架自動駕駛私家車，將擴展至行駛港珠澳大橋，為首個跨境及高速公路的自動車應用場景。消息人士指，由於涉及香港與內地的不同法規，因此暫時測試範圍只在香港段橋面，期望長遠再擴至內地段入境珠海，正與內地作商討，包括自動車在高速公路駕駛的安全事宜。

「粵車南下」會在明年第一季前擴展至廣東省所有21個城市。

政府又指，「粵車南下」會在明年第一季前擴展至廣東省所有21個城市。被問到每日200個的預約名額會否增加、粵車一次最多留港3日的規定會否延長、會否擴展至其他口岸，消息人士指仍需再評估，會先在現有基礎上再擴充。

另港府也會增加「港車北上」無需預約的日子。