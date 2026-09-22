區議員施駿興與女童性交罪成　民青局公布監委會五人成員名單

元朗區議員施駿興本月中被裁定一項與16歲以下女童非法性交罪成，還押等候判刑。民政及青年事務局公布，局長麥美娟今日委任一個監察委員會就此調查。當局指，監察委員會會確立是否屬實、按例施加處分的理由、以及作出何種適當處分等，完成調查後會向局長呈交調查報告，由局長出裁決。



麥美娟表示，監委會會以嚴謹態度，不偏不倚按機制調查，又指區議員履職監察制度可對作出失當行為的區議員作出調查及處罰，確保每一位區議員能盡忠職守、為居民服務。



元朗區議員施駿興本月中被裁定一項與16歲以下女童非法性交罪成。(資料圖片)

民青局局長根據《條例》及區議員履職監察制度，委出監察委員會展開調查，五名成員為陳振彬、林翠玲、姚逸華、李清霞及廖子聰。

當局指，監察委員會會確立有關指稱所基於的事實是否屬實；就已確立的事實是否構成根據《條例》施加處分的理由，給予意見；及如有施加處分的理由，就對有關議員應施加何種適當處分，給予意見。

監察委員會在完成調查後將呈交調查報告予民青局局長麥美娟考慮，局長會在考慮委員會呈交的報告後作出裁決，並會適時作出公布。

麥美娟：區議員履職監察制度可作調查及處罰

麥美娟說表示，政府非常重視區議員的品行和誠信操守，因此《區議員履職監察制度指引》亦特地指明區議員必須在任何時間或任何方面注意個人言行，確保與區議員應有的聲譽相稱，以及符合公眾期望。她指，區議員履職監察制度可對作出失當行為的區議員作出調查及處罰，確保每一位區議員能盡忠職守、為居民服務。

她續說，監察委員會五名成員包括一位非擔任區議員的人士及四位元朗區外的區議會議員，形容他們來自不同界別，地區經驗豐富。她強調，監委會會以嚴謹態度，不偏不倚、公正持平、獨立及客觀的方式，按機制進行調查。

民青局指，為免影響監察委員會調查工作的公平性，在監委會調查期間不會就案件作出任何評論。